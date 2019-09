Auto má nápadný design. Zvedací střecha poslouží ke zvýšení obytného prostoru v autě.

Už zítra začne ve francouzském Le Bourget výstava obytných aut a vozů pro volný čas jménem Leisure Vehicle Motor Show. Na ní se předvede celá řada „obytňáků“ včetně upraveného Peugeotu Boxer, o kterém jsme psali ve čtvrtek. Jeho sesterská automobilka Citroën chce totiž také svůj kousek slávy.

Na výstavě proto ukáže koncept obytného vozu jménem Citroën SpaceTourer The Citroënist Concept. Auto na první pohled zaujme svým barevným zpracováním. Na bílém podkladu má v horní části karoserie černobílou mozaiku. Tu od zbytku vozu odděluje červený pruh. Všechny tři barvy se pak opakují na discích kol i v interiéru.

Uvnitř je místo pro dva spáče. Zvedací stan slouží k tomu, aby šlo po obytném prostoru vozu chodit vzpřímeně. Na palubě je kuchyňka, postel, ale také prostor pro plochou televizi. O zábavu je tedy postaráno.

Největší prostor ale zabere nosič kola. I to dodala automobilka Citroën. Jde o „hipsterské“ kolo do městského provozu bez přehazovačky, což je přímý opak horského elektrokola, se kterým se včera pochlubil Peugeot. Otázkou zůstává, zda se tento koncept obytného auta dostane do sériové produkce. Nyní si ho alespoň můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.