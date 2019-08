Nasadit ho může ještě dřív, než přijdou na řadu autonomní vozy. Má pomoci řidičům s orientací.

Takzvané head-up displeje používají lidé už desítky let. Zhruba od roku 2010 se začaly dostávat z luxusních aut i k těm s lidovější cenovkou. Není divu, promítání informací na čelní sklo pomáhá řidiči, aby nemusel odvádět svou pozornost od silnice a koukat se třeba na budíky nebo do navigace.

Displeje mají různé zpracování. Některé jsou černobílé, jiné barevné. Jedny k promítání využívají čelní sklo, kvůli jiným se vysouvá speciální průhledný štítek, na němž se pak až data zobrazují. Někteří řidiči je však nemají v lásce a dávají přednost klasickým budíkům a obrazovkám. Možná i pro ně ale Jaguar Land Rover (JLR) nyní vyvíjí řešení.

Tím má být 3D head-up displej. Jednoduše řečeno půjde o systém rozšířené reality, který bude promítat informace přes celé čelní sklo a to v takovém úhlu, aby to působilo tak, jakože jsou údaje promítány přímo na vozovku. To pomůže nejen při zobrazování údajů z navigace, ale třeba i pro varování před vyjetím z pruhu nebo při používání adaptivního tempomatu.

Zatím není jasné, kdy by se podobná technologie mohla v autech objevit. Jak ale zhruba bude vypadat ukazuje hlavní obrázek tohoto článku. JLR si slibuje, že by mohla přijít na řadu ještě před nástupem autonomních vozidel. S vývojem ostatně pomáhá i technologické centrum v Cambridge.