V automobilovém průmyslu se v posledních měsících dohodly nové "svatby".

Těchto aut se týká spolupráce obou mamutích automobilek | Foto: Ford

Není to tak dávno, co se německý Opel začlenil do organizace francuzského koncernu PSA, nyní se dojednávají poslední detaily propojení italsko-amerického koncernu FCA opět s PSA a další podobné "svatby" dozajista ještě nastanou.

Je už také jasno o tom, jak konkrétně bude probíhat spolupráce největší evropské automobilky Volkswagen s americkým Fordem. Některé modely obou značek tak ztratí část své identity. Konkrétně se jedná o:

1) Ford Ranger a Volkswagen Amarok.

Příští Volkswagen Amarok bude klonem stejně velkého pick-upu Ford Ranger. Je logické, že tuto kategorii automobilů dostala na starost automobilka ze země, kde je právě pick-up na silnicích v podstatně nejběžnějším vozem. Oba automobily se budou vyrábět na jedné montážní lince v jihoafrické továrně Fordu.

2) Volkswagen Caddy a Ford Transit Connect

Nová generace Volkswagenu Caddy je připravená do výroby. V Česku se jí dočkáme v příštím roce. V roce 2022 pak bude k mání i stejně dimenzovaný automobil, který ovšem dostane design a jméno Ford Transit Connect. Za svými zákazníky pak oba vozy zamíří z jednoho místa - polské továrny Volkswagen Užitkové vozy.

3) Ford Transit Custom a Volkswagen Transporter

Za vývoj nové generace obou těchto vozů bude zodpovědný Ford. Ale pozor, platí to pouze o užitkové verzi. Nový Volkswagen Multivan si německá automobilka připraví sama. Obě strany podle tiskové zprávy očekávají, že během zhruba sedmiletého životního cyklu vznikne díky této kooperaci celkem osm miliónů kusů pick-upů a dodávek s logy obou firem.

4) Volkswagen ID a Ford E

Ford sice má svůj Mach-E, ale chybí mu "lidovější" elektromobil. Ten vznikne v Kolíně nad Rýnem, kde sídlí evropské vývojové centrum značky s modrým oválem. Bude to ale na speciální "elektromobilní" platformě MEB, která patří Volkswagenu. Ford je přesvědčen, že v roce 2023 pro něj začne odebírat první z celkem šesti set tisíc zakoupených platforem.

5) Autonomní vozy.

Zde zatím nebylo oznámeno, jaké konkrétní vozidla mají z této spolupráce vzniknout, ale dělba práce v oblasti řízení bez potřerby lidského činitele se určitě bude hodit.