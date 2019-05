Alespoň to naznačuje Manfred Fitzgerald, šéf značky Genesis.

Jednoznačně největší hvězdou loňského autosalonu v New Yorku byl koncept Genesis Essentia. Toto elektrické kupé však pouhým konceptem nezůstane, alespoň to naznačuje Manfred Fitzgerald, který pro australský magazín Motoring uvedl, že na produkční verzi konceptu Essentia dlouho čekat nebudeme.

Zástupci značky Genesis už před několika měsíci oznámili, že v roce 2021 uvedou na trh první elektromobil a oficiální informace Genesis uvolní v horizontu několika týdnů. To znamená, že momentálně žádné další informace k dispozici nejsou. Jisté je pouze to, že nepůjde o produkční verzi rovněž mimořádně vydařeného konceptu Mint, který Genesis přivezlo do New Yorku letos.



Že to bude skutečně o kupé Essentia, potvrzuje také viceprezident značky Genesis, který ve svém projevu na newyorském autosalonu řekl, že vše, co Genesis dělá, myslí vážně. Na adresu Genesis Essentia uvedl, že na rozdíl od ostatních značek, jejichž koncepty ve většině případů mizí v propadlišti dějin, tenhle konkrétní je stále ve předmětem dalšího vývoje.



Autorem designu je tým okolo Petera Schreyera, který už dříve naznačil, že pokud tohle auto dostane zelenou, křídlové dveře se do sériové podoby nedostanou.



V dříve poskytnutém rozhovoru Fitzgerald řekl, že Essentia by měla být vlajkovou lodí Genesis, která vznikne v omezeném počtu kusů. Tak nebo tak, za sériovou výrobu tohoto překrásného konceptu se přimlouváme.