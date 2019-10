Přívěs má vysokokapacitní baterii, která mu umožní zůstat několik dní bez připojení k síti.

Off-roadový karavan Opus | Foto: Opus

Firma Opus je známým výrobce nevšedních obytných přívěsů. Nyní se pustila do stavby „obytňáku“, který je určen pro milovníky divoké přírody. Je vybaven sadou vysokokapacitních článků a solárním panelem o výkonu 400 wattů. I když firma nespecifikovala jak dlouho, měl by vydržet bez připojení do elektrické sítě několik dní.

Karavan je postaven tak, aby odolal náročnějšímu terénu. Jeho dvě kola jsou nezávisle zavěšená. Navíc jsou obutá do off-roadových pneumatik 265/75 R16, které si mají poradit s těžšími nástrahami přírody. Vůz je odpružen a přípojné rameno je schopné pohybu tak, aby se v ostrém úhlu neutrhlo z koule.

Uvnitř karavanu najdete pořádnou manželskou postel, místo k sezení a stolování. K dispozici je klasická kombinace toalety se sprchou. Horká voda bude k dispozici díky integrovanému ohřevu. Oblečení a další věci odložíte do prostorné skříně z bambusu. Aby bylo ve voze možné pohodlně existovat, má vzhůru výklopnou střechu. Klimatizace je samozřejmostí.

Velkým lákadlem novinky je ale možnost vařit pod širým nebem. Jakmile zaparkujete, můžete z boku obytného přívěsu vytáhnout kuchyňskou linku s integrovaným plynovým vařičem. Ta se skrývá v zadní části vozu, v té přední je naopak zasunutá dvoukomorová lednice. I v divočině je tak pohodlně o jídlo postaráno.