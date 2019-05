Půjde o unikátní záležitost do Pařížské i do terénu, vznikne totiž jen 15 kusů.

Bentley Bentyga není právě auto, se kterým by se chtěl někdo vydávat do drsnějšího terénu. Jistě, jde o velké SUV, ale při pohledu na jeho luxusní lakování nebo kola by se jeden mohl bát, že přijede z přírody s docela drahými šrámy. To chce nyní změnit společnost Bengala Automotive Design SL.

Španělská firma se spojila s tamním závodním týmem, se kterým zúročila jeho zkušenosti ze závodů rallye. Auto dostalo vyšší podvozek, pořádná kola s balonovými pneumatikami a masivní beranidlo na přídi. Černý lak dodává vozu na drsné vizáži a na první pohled snad ani není patrné, že jde o Bentley.

V terénu je potřeba vidět, třeba když se budete večer vracet z lovu. Proto má auto pořádný LED banner na střeše i na přídi, kterým osvítí velkou část krajiny před sebou. Úpravce tvrdí, že se pokoušel dosáhnout kombinace funkčnosti a brutálního vzhledu zároveň.

Zatím není jasné, kolik bude tento až absurdní počin stát. Vzhledem k základní ceně Bentley Bentayga a faktu, že vznikne jen 15 kusů tohoto ručně upravovaného SUV, je zřejmé, že to nebude nic pro držgrešle. Hádáme také, že největšími odběrateli budou občané Ruska, Spojených arabských emirátů a dalších zemí, kde se dá využít off-roadový potenciál tohoto monstra.