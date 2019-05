Podle zveřejněných skic si členové generace Y užijí velký dotykový displej, tedy přesně to, co chtějí.

Kia už před časem oznámila, že bude vyrábět malé městské SUV pro mileniály. Generaci mladých lidí, o které se říká, že by si auto raději pronajala než vlastnila, má zaujmout dostupný vůz s moderní technologickou výbavou. Jeho jméno zatím není jasné, spekuluje se o názvu Tusker.

Kia zveřejnila jen kresby modelu. Nejprve exteriér, nyní se k němu přidávají i obrázky kabiny. Z nich je patrné, že se žádné odvážené designové výstřelky konat nebudou. Nejvýraznějším místem celé palubní desky je displej o velikosti 10,25 palce. Ten má posloužit pro dotykové ovládání zábavního systému, který samozřejmě půjde propojit s Androidem i iOS, přesně tak, jak si mladí lidé přejí.

Z kresby kabiny se ale po bližším zkoumání můžeme dozvědět i další detaily. Na palubním počítači se objevuje ikona adaptivního tempomatu. Podle obrázku bude auto navíc vybaveno jen jednozónovou klimatizací. Tlačítka kolem páky automatické převodovky posouží k nastavení jízdních režimů. Je tu i přítomný čudlík pro pohon všech kol, i když o jeho přítomnosti se dá v této kategorii silně pochybovat.

Kia Tusker (pokud se tak bude jmenovat) má těsně před oficiálním odhalením. Podle korejské automobilky se bude nejdřív prodávat v její domovině a to v druhé polovině letošního roku. Ke konci roku 2019 a na jaře 2020 se pak dostane do dalších zemí svět, evropské státy včetně Česka by neměly být výjimkou.