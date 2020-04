Evropanům zcela neznámý vůz zvolila odborná porota za Světové auto roku. Vyhlášení se mělo konat na tradičním Autosalon v New Yorku. Ani ten se ovšem nekoná.

KIA Telluride byla vyhlášena nejlepším autem na světě | Foto: KIA

Automobilky KIA a Porsche se letos staly nejúspěšnějšími v letošním ročníku tradiční novinářské ankety o nejlepší auto na světě (World Car of the Year). Obě si v pěti vyhlašovaných kategoriích připsaly po dvou prvenstvích. Na jejich úspěšné modely se podívejte do naší fotogalerie.

KIA ovšem má přece jen právo k větším oslavám. Velké SUV Telluride bylo nejlepší v nejdůležitějším hlasování. Telluride je ovšem na evropském kontinentu prakticky neznámý model a zřejmě to tak zůstane i nadále. "S dovozem do Evropy se v dohledné době nepočítá," uvedla pro Automix.cz mluvčí tuzemského zastoupení korejské automobilky Kateřina Jouglíčková-Vaňková.

Důvod je zřejmý. Automobil totiž pohání výhradně zážehový šestiválcový agregát s objemem 3,8 litru a výkonem 218 kW, který se pojí s osmistupňovou automatickou převodovkou a má poháněná všechna čtyři kola. To ve výsledku s velkou karosérií znamená emise CO2, které rozhodně nekorespondují se současnou politikou Evropské unie.

Vůz dokáže odvézt až osm cestujících, přičemž tři sedadla se nacházejí ve druhé a dokonce i třetí řadě.

Zajímavé je, že na druhém a třetím místě v této anketě o nejlepší světové auto se umístily dva modely značky Mazda. Konkrétně druhá byla nová generace modelu 3, tedy tradičního zástupce ve velikosti nižší střední třída a třetí první elektromobil této automobilky. Tím je Mazda MX-30. Mazda 3 se současně stala i vítězem hodnocení o vůz s nejlepším designem. Až za ní v této kategorii byly vozy Porsche Taycan a Peugeot 208.

Nejúspěšnějším vozem je Porsche Taycan

Porsche Taycan, což je první elektromobil značky Porsche, se stal vůbec nejúspěšnějším modelem v letošním ročníku ankety. Ovládl totiž hned dvě dílčí ankety. V hlasování o nejlepší výkonný vůz porazil své sourozence - 911 a 718 a v žebříčku nejlepších luxusních vozů za ním skončily opět Porsche 911 a Mercedes-Benz EQC. K tomu ještě Taycan obsadil druhou příčku v žebříčku automoblů s nejpovedenějším designem.

Elektromobily tak opět slavily v této anketě velký úspěch, i když na úplně nejlepší výsledek jako loni nedosáhly. Tehdy se totiž stal Světovým autem roku Jaguar I-Pace před modelem Audi e-tron. Tím čtvrtým úspěšným je letos Mini Cooper SE Electric. Obsadil třetí pozici v kategorii nejlepších městských automobilů.

Porotcům se líbily i automobily Peugeot 208 (3. v hodnocení aut s nejvíce vydařeným designem) a Volkswagen T-Cross. Ten pro změnu získal druhý nejvyšší počet bodů v hlasování o nejlepší městský automobil.

V porotě World Car of the Year pracují desítky odborných motoristických novinářů z celého světa. Nejvíce zástupců je z USA, následuje Čína, Velká Británie společně s Japonskem a Indie. Například z Německa je ale jen čtveřice členů a Franice má v porotě dokonce jen jediného zástupce. Česká republika nikoho.