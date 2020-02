V prvním březnovém týdnu se uskuteční již 90. ročník tradičního autosalonu v Ženevě. Tradičních automobilek bude v halách výstaviště Palexpo opět o něco méně. Neuvidíme třeba novinky Lamborghini.

Autosalon Ženeva | Foto: Radek Pecák

Od 3. března pro novináře a odborníky a od pátého dne tohoto měsíce pro každého, koho zajímají auta. Tak bude až do 15. března v halách ženevského výstaviště Palexpo otevtřena expozice 90. ročníku tradičního evropského autosalonu.

Zatímco jiné akce se kvůli koronaviru i na evropském kontinentě ruší, tato akce se podle ujištění organizátorů konat bude. Předem odtajněné premiérové modely si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Jenže, ne všechna místa v navzájem propojených výstavních halách budou obsazena. Marně budou návštěvníci vyhlížet loga řady dříve tradičních účastníků. Tedy například značek Ford, Opel, Peugeot, Citroën, Jaguar, Land Rover, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Volvo i Lamborghini. Volnou plochu zaplní například testovací trať pro elektromobily. Dají se ale očekávat i někteří noví vystavovatelé. Určitě tu na sebe budou chtít upozornit čínští výrobci.

Jisté je, že letos uvidíme další velkou přehlídku nových elektromobilů a elektrifikovaných variant již nyní prodávaných vozů. Elektromotory se prosazují i do sportovních aut, takže třeba i Octavii RS bude možné získat ve verzi s instalovanou trakční bateriií umožňující do dobití z rozvodné elektrické sítě čistě elektrickou jízdu do vzdálenosti desítek kilometrů. Přitom výkonem nezaostane za Octavií RS se zážehovým spalovacím motorem. Obě poskytnou řidiči k dispozi 245 koní.

Nejčistší diesel na stánku Volkswagenu

Například Volkswagen, který je jinak společně s Renaultem v Evropě průkopníkem elektromobility, se ale rozhodl také demonstrovat, že diesel není mrtvým pohonem. Nejčistší agregát využívající naftu zabudoval do atraktivního balení Golfu GTD. Ten bude určitě stát poblíže další generace kultovního sportovního hatchbacku Volkswagen Golf GTI.

Premiéru budou mít v Ženevě nové generace vozů nižší střední třídy, které využívají řadu prvků právě z Golfu. Konkrétně se jedná o Audi A3 a Seat Leon. Ten bude k vidění i jako kombi a jeho ostrá verze se ocitne na stánku Cupra.

Z automobilů, které vznikají na českém území, lze za novinku stále ještě pokládat Octavii čtvrté generace, protože dosud se na žádné výstavě veřejně neprezentovala. Rovněž můžeme být zvědavi na faceliftované provedení všech verzí v Nošovicích vyráběného vozu Hyundai i30 a možná i na novou generaci SUV Tucson. Stále ještě novinkou je také nová Toyota Yaris, kterou budeme moci od příštího roku také pokládat za svým způsobem český automobil. Začne se totiž vyrábět v továrně v Ovčárech u Kolína.

Po oba tiskové dny budeme přímo z autosalonu v Ženevě přinášet aktuální informace a fotografie.