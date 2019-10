Jde o sportovní roadster na zakázku. Pod kapotou má extrémně výkonný elektromotor.

Bulharský elektromobil Kinetik 07 | Foto: Kinetik

Bulharsko není právě automobilovou velmocí. Možná je to i dobře, protože řada lidí by se zdráhala koupit si vůz takové provenience. Přesto se v této balkánské zemi najdou lidé a firmy, kteří se chtějí pustit do stavby vlastního vozu. A nejlépe co nejrychlejšího a ekologického zároveň. To je přesně případ modelu Kinetik 07.

Auto jako základ využívá britský otevřený sporťák Caterham Seven. Na základní koncepci to poznat je, ale jinak byste hádali úplně jiné auto. Věc se má tak, že podle výrobce je vůz na 97 procent jeho vlastní prací. Například futuristicky střižená karoserie byla vytištěna na největší 3D tiskárně, která na Balkánu je.

Uvnitř spartánsky pojatého závodního kokpitu najdete nejen miniaturní volant, ale i displej s nastavitelným zobrazením údajů. Nechybí samozřejmě rychlost, ale je tu i stav systémů vozu. Jezdec si sem může také nahrát mapu trasy nebo závodního okruhu.

Auto kupředu žene elektromotor, který má výkon 650 koní. To by mělo zaručit akceleraci z nuly na 100 km/h za 2,7 sekundy. Kinetik 07 by se tak mohl stát jedním z nejrychlejších aut na světě. Škoda, že zatím nejsou k dispozici údaje o maximální rychlost nebo kapacitě baterií.

Každé auto se ovšem bude stavět individuálně podle přání zákazníka. Jeden si tak může objednat závodní speciál na okruhy, druhý měkčeji nastavený stroj na výlety po silnici a vhodný tak samozřejmě k homologaci. Kolik vůz bude stát není zatím jasné, firma na akci v Bulharsku prezentovala jen první prototyp.