Vybírali jsme co nejlevnější vozy s nízkou spotřebou. Do 300 tisíc korun jich je dvacet.

Lidé, kteří shání nejlevnější vozy na českém trhu, by neměli koukat jen na jejich základní cenu, ale i na spotřebu. Dokazuje to následující žebříček nejúspornějších aut do 300 tisíc korun. Hledali jsme vozy s benzinovým motorem, které si řeknou maximálně o 5 litrů paliva na 100 km. Je jich celkem 20.

Paradoxně, výběr kombinace nízké ceny a nízké spotřeby eliminuje ta vůbec nejlevnější auta na českém trhu. Dacia Logan, Sandero a Logan MCV, tedy tři modely, jejichž cena začíná pod 200 tisíci korunami, jsou totiž vybaveny atmosférickým benzinovým motorem 1.0 SCe, jehož kombinovaná spotřeba se pohybuje nad 6 litry na 100 km. Doporučit je jako výhodnou koupi tedy z tohoto hlediska nelze.

V našem výběru chybí i další, třeba žíznivá Hyundai i10. Škoda Citigo 1.0 MPI je tak jediným vozem s cenou do 200 tisíc korun, který nabízí i nízkou spotřebu. Konkrétně jde o 4,2 litru benzinu na 100 km. Pozor ale na zásadní problém – má extrémně chudou výbavu, která neobsahuje ani takový základ, jako jsou centrální zamykání, klimatizace, palubní počítač nebo elektrické ovládání oken.

Čím víc jste ochotni zaplatit, tím lepší výbava je. A platí to i o námi vybraných autech, tedy hlavně ve chvíli, kdy se blíží hranici 300 tisíc korun. Například nejdražší auto z tohoto výběru, které se do žebříčku dostalo jen tak tak, je Mazda 2. Pětidveřový malý hatchback má už v základní výbavě centrální zamykání, klimatizaci, rádio s Bluetooth, bezklíčové startování, tempomat, kůži na volantu a k tomu tříletou záruku. Rozdíl oproti o 100 tisíc korun levnějšímu Citigo je tedy zásadní a to nemluvíme o velikosti a jízdních vlastnostech.

Náš výběr ale i tak berte jako vodítko při hledání dobré kombinace levného nákupu vozu s nízkou spotřebou. Dobrou zprávou je, že dvě desítky aut nabízí opravdu pestrou paletu značek. Kromě Škody tu najdete Toyotu, Volkswagen, Peugeot, Mitsubishi, Ford nebo dokonce i Smart.

Přehled aut je k dispozici v přiložené fotogalerii. U každého vozu je vybraný motor a jeho výkon – připravte se, že vesměs nejde o žádné siláky. Pak se můžete podívat na průměrnou spotřebu benzinu a nakonec i na cenu. Vozy s naftovým motorem jsme do výběru nezařadili. Do 300 tisíc koupíte totiž jen dvě taková auta, tedy Dacii Logan a Sandero s motory 1.5 BlueHDI za 292 900 a 299 900 korun. U nejlevnějších aut ale diesel smysl nedává a je volbou jen pro minimum řidičů.