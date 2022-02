První generace vozu Audi RS3 se představila v roce 2011. Nyní se na trh dostává již třetí. Kromě hatchbacku se prodává také limuzína.

Audi RS3 je nástrojem pro opravdové řidiče

Už na hodnotu 400 koňských sil vyladili motoráři v německém Ingolstadtu legendární pětiválcový přeplňovaný motor 2,5 TFSI v nové generaci modelu Audi RS3. Je dostupný v 5600 - 7000 otáček. Právě na rysce označující druhý údaj začíná červené pole otáčkoměru. Také hodnota točivého momentu se vylepšila. Teď činí rovných 500 Nm.

Úchvatný agregát, který je navíc dokonale sladěný s podvozkem, jsem měl možnost celý den zkoumat na sněhem zapadaných krkonošských silnicích.

Na to, jak to tam vypadalo, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Nové Audi RS3 vychází samozřejmě z "civilního" modelu A3. Oproti němu však nejnižší díly podvozku leží o 25 milimetrů blíže k zemi. Také v porovnání se sportovnější verzí S3 je to níže - o deset milimetrů.

Agregát, který je spojený se sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou S-Tronic, je propojený s pohonem všech kol Quattro a systémem RS Torque Splitter. Toto nové technické řešení nahrazuje dosavadní rozvodovku zadní nápravy, před níž byla vícelamelová mezinápravová spojka. Teď jsou spojky dvě - každá na hnací hřídeli k jednomu kolu. Díky tomu lze přenést více síly v zatáčce na vnější kolo. Tím je potlačen sklon k nedotáčivosti. Na toto kolo lze pak přenést až padesát procent celkového hnacího výkonu. Jak jsem osobně mnohokrát vyzkoušel, pokud se chcete nechat takzvaně "vytáhnout" do požadovaného směru, je to ten pravý nástroj.

Na horských okreskách jsem to samozřejmě nemohl vyzkoušet, ale faktem je, že Audi RS3 je jediný vůz této třídy, který (na přání) umí uhánět tempem až 290 kilometrů v hodině. Z nuly na stovku se umí rozjet během 3,8 sekundy.

Zvuk chytne za srdce

A co je také velmi podstatné - díky charakteristickému pořadí zapalování válců 1-2-4-5-3 a variabilním klapkám ve výfuku - poskytne také nezaměnitelný jadrný zvuk.

Spotřebu bude asi málokdo u tohoto vozu řešit. Nicméně, technické údaje uvádějí homologovaný údaj 8,2 - 8,8 litru. V praxi znamenal sportovní styl jízdy na silnicích s velmi kluzkým povrchem spotřebu cca 13-14 litrů. Na okruhu by to samozřejmě mohl být klidně dvojnásobek.

Charakter vozu si může řidič k vlastním potřebám uzpůsobit pomocí celkem sedmi režimů řízení jízdní dynamiky. Dva jsou zcela nové. RS Performance je určený pro závodní okruhy. RS Torque Rear je pak dobré zapojit, pokud chcete driftovat. I to jsem mohl vyzkoušet na ploše polního letiště.

Ve standardním provedení vůz zpomalují ocelové kotouče, které mají vpředu průměr 375 a vzadu 310 millimetrů. Za příplatek pak lze dopředu namontovat keramické kotouče, které mají průměr 380 milimetrů. Jejich další předností je, že dohromady snižují neodpruženou hmotnost o 10 kilogramů.

Když už je řeč o hmotnosti - sportback ukáže na váze hodnotu 1570 kilogramů a limuzína jen o pět více. Podvozek využívá buď speciální tlumiče nebo (za příplatek) adaptivní tlumiče. To, že je použito progresivní řízení s variabilním převodem v závislosti na úhlu natočení volantu, je už asi zbytečné dodávat.

Interiér obsahuje sportovní sedačky (můžou být čalouněny také kůží Nappa). Proužek přes palubní desku a švy můžou být buď v červené nebo "jedovaté" zelené barvě. Kdo chce, ten si může připlatit třeba za head-up displej nebo prémiovou audiosoustavu Bang&Olufsen s patnácti reproduktory.

Audi RS3 v obou karosářských variantách je již v současné době k mání u dealerů značky se čtyřmi propojenými kruhy. Základní cena za hatchback je nyní 1 583 900 Kč a 1 657 900 Kč.

Já osobně bych "šel" do přece jen "ostřeji reagující" kratší verze. Ovšem řada kolegů, kteří rádi při jízdě využívají setrvačnost danou delším zadním převisem sedanu, se přikláněla zase k němu. Argumentem pro sedan je také to, že právě s touto verzí zajel závodní a vývojový jezdec Audi Frank Stippler nový rekord pro vozy kompaktního segmentu na severní smyčce okruhu Nürburgring. Čas v cíli byl 7:40.748 minut.