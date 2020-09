Ještě před pěti lety se v České republice u oficiálních dealerů jednotlivých automobilových značek dalo koupit devět typů nových vozů v cenové relaci do 200 000 Kč. Dnes takový nenajdete žádný.

Hyundai i30 | Foto: Hyundai

Osmadvacet! Přesně takový počet modelů s oficiální cenovkou do 300 000 Kč jsme napočítali po prolistování ceníků jednotlivých automobilových značek prodávajících na českém trhu své nové vozy. I s cenami je najdete v naší fotogalerii, která je řazena sestupně.

Již dnes je ale jisté, že tato nabídka se v průběhu následujících měsíců ještě docela výratně zúží. Brzy se totiž doprodají zásoby minulých generací některých modelů, jelikož je střídá nové provedení stejnojmenného automobilu. Konkrétně se jedná například o Hyundai i20 nebo Renault Clio.

Některé vozy se pak do nabídky nevrátí již nikdy. Zde je nutné zmínit třeba Renault Clio Grandtour (kombi verze tradičního městského hatchbacku), nebo obě konveční provedení vozů Smart (již budou k dostání pouze s elektromotory, což jejich cenovky vyžene vzhůru o statisíce korun).

Již na konci příštího roku se pak počet levných vozů dále zredukuje. Kolínská továrna TPCA totiž přestane vyrábět Peugeot 108 a Citroën C1. Pokračovat bude pouze Aygo. U něho se ale také změní charakter, a tak není jisté, zda se do zmiňované třísettisícové hranice nakonec vejde. Je tak pravděpodobné, že počet typů s cenovkou do 300 000 Kč se tak omezí na zhruba dvě desítky.

Naopak za méně než tři sta tisíc Kč se dozajista budou prodávat nové generace klíčových modelů Dacie, kterými jsou Sandero i Logan. I tato rumunská značka ovšem musela v nedávných měsících docela výrazně zdražovat. Zatímco vloni touto dobou se s cenovkou pod tři sta tisíc Kč dalo koupit všech pět jejích modelů, nyní už pod touto hranicí nenajdeme Lodgy a Dokker.

Meziročně ubyla desítka levných aut

Celkem jsme napočítali deset vozů, které vloni stály nejvíce 299 990 Kč a letos už si je koupit nemůžeme. Kromě poměrně minoritních typů jakou jsou Fiat Qubo nebo Peugeot 301 a Citroën C-Elysée, se nabídka definitivně zredukovala například také o benzinovou Škodu Citigo či Volkswagen Up!

Další automobily zdražily na úroveň nad 300 000 Kč. Zde je třeba vyjmenovat zejména Ford Fiesta, Toyotu Yaris nebo Nissan Micra.

Nutnost zdražovat automobilky v současné době vysvětlují zejména potřebou zavádět nové typy pohonných jednotek, které vypouštějí do ovzduší menší emise CO2. To znamená v daleko větší míře nutnost elektrifikace, což pochopitelně vozy zdražuje. Dalším faktorem, který se projevuje na ceně, je montáž nových prvků aktivní a pasivní bezpečnosti. To proto, aby dostaly dobré hodnocení při zpřísněných nárazových testech organizace EuroNCAP. Kvůli tomu se třeba do výbavy dostává nový typ airbagu. Montuje se na boční část opěradla sedačky řidiče a má zabránit tomu, aby se při bočním nárazu střetly hlavy řidiče a předního spolujezdce.

Určitá procenta navýšení ceny jsou také důsledkem současné krize související s epidemií nového typu koronaviru a snahou výrobců udělat si "polštář" na nutné ivestice do elektromobilů.