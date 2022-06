Až dosud se na celém světě prodalo tři a půl miliónu exemplářů luxusního SUV Lexus RX. Nyní přichází čas páté generace. V Bruselu jsme byli svědky její premiéry.

Lexus odtajnil novou generaci svého bestselleru RX | Foto: Lexus

Značce Lexus se v případě nové generace modelu Lexus RX podařilo to, co umí již dlouhá léta třeba Volkswagen. To znamená, že každý už na první pohled shledá podobnost s minulými verzemi tohoto modelu, ale současně při podrobnějším zkoumání snadno objeví nové moderní prvky.

Auto si podrobně můžete prohlédnout v naší originální komentované fotogalerii.

Tento dojem jsem získal při prvním, zhruba dvouhodinovém setkání s několika exempláři nové generace. Designéři Lexusu nyní opustili dramatické zlomy, hrany a prolisy, které se objevovaly jak na přídi, tak na bocích dosluhujícího provedení. Nyní všechny tvary působí plynuleji a přirozeněji. Přesto není pochyb o tom, že tento nový vůz si stále ponechává DNA úspěšného SUV.

Odkaz na tradici je znát třeba v řešení zadního sloupku karosérie, kde černý klín vytváří optický dojem kupé.

V porovnání s předchůdcem nové RX nenarostlo do délky. Dokonce výška je o deset milimetrů nižší. Na druhou stranu se protáhl o šest centimetrů rozvor a při pohledu zezadu je znát o pět centimetrů zvětšený rozchod kol.

Konstruktéři využili novou podvozkovou platformu GA-K, což přineslo jednak snížení těžiště, jednak zmenšení hmotnosti o nemalých 90 kilogramů. Zlepšení jízdních vlastností má zajistit například také nová zadní víceprvková náprava.

Nový Lexus NX už dokáže přetahovat zákazníky od německých prémiových značek

Interiér nese prvky, které známe již z nedávno představených modelů NX a RZ. Jedná se tedy o kokpit orientovaný na řidič a elektronické zámky dveří odjišťované dotykem na poměrně titěrnou kličku.

Srdcem palubní desky je multimediální displej, který má ve všech verzích 14palcový dotykový displej. Do jeho dolní části jsou integrovány dva otočné ovladače pro nastavování teploty klimatizace, zachovaný zůstal i "knoflík" pro zesilování a ztišování audiosystému. Navigační a další údaje lze sledovat ale také na čelním skle díky head-up displeji.

Sadu tlačítek, i když poměrně titěrných, jsem objevil také vlevo od volantu. Mimo jiné se odtud odemyká víčko nádrže nebo zvedá elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru.

Opravdu prostorný interiér

Když už je o něm řeč, tak ten je nyní praktičtější než dosud. Například díky prodloužení podlahy o pět centimetrů, snížení nákladové hrany o tři centimetry a také díky možnosti sklápět postupně části zadního opěradla. To je rozdělené v poměru 40:20:40.

Žádným nedostatkem prostoru nebudou trpět ani cestující vzadu. Zejména před koleny je i pro 186 centimetrů vysokého člověka sedícího za stejně velkým řidičem ještě více než deset centimetrů volného prostoru. Nad hlavou pak v tomto případě zbývají tři tyto délkové jednotky.

Lexus chce do dvou let u nás ztrojnásobit své prodeje. Pomoci k tomu má nové NX

V Evropě se bude nový Lexus RX nabízet se třemi pohonnými ústrojími. Všechny jsou v souladu s filozofií značky elektrifikované.

Nejlevnější a nejméně výkonnou verzí je RX 350h. Soustrojí tvoří zážehový čtyřválec s objemem 2,5 litru, který dohromady s elektromotorem poskytuje výkon 245 koní. Auto spotřebovává přibližně 6,5 litru benzínu na sto kilometrů.

Dále bude k mání výkonnější RX 500 h. Tento vůz umí zrychlovat z nuly na stovku během pouhých šesti sekund a na všechna čtyři kola se přenáší potenciál až 371 koňských sil. V tomto případě vývojáři poprvé použili přeplňování pro motor 2,4 l a jednotky e-Axle vzadu. Její součástí je elektromotor s výkonem 80 kW, dále převody a řídící jednotka.

A třetí verzí je plug-in hybrid 450 h+. Výkonově je uprostřed mezi oběma dříve zmiňovanými verzemi. Nabídne totiž řidiči k využití 306 koňských sil. Čistě na elektřinu lze díky elektřině dobité do baterie s kapacitou 18,1 kWh ujet rychlostí až 135 kilometrů v hodině přibližně 65 kilometrů.

Auto pochopitelně v České republice (díky emisím pouze 26 gramů na kilometr) získá možnost vozit na karosérii "elektrické" registrační značky.

Ve výbavě vozu je samozřejmě celá plejáda bezpečnostních asistenčních i komfortních systémů. Třeba přímo uprostřed volantu je kamera pro sledování pozornosti řidič. I cestující vzadu si můžou dopřávat dobrodiní vyhřívaných a klimatizovaných sedaček, jejichž opěradlo se navíc dá elektricky naklápět. K dispozici je také hlasové ovládání řady funkcí, přičemž rozumí i češtině.

Řadě menších i větších nehod (údajně se jedná o více než 95 procent střetů tohoto druhu) umí zabránit elektronický zámek E-Latch. Ten využívá informací ze systému pro sledování mrtvého úhlu. V případě, že se pak k vozu zezadu blíží jiné auto nebo třeba cyklista, zabrání lidem v Lexusu RX otevřít dveře.

První kusy nového Lexusu RX se v Česku objeví na přelomu tohoto a příštího roku. Ceny zatím stanoveny nebyly.

NOVÝ LEXUS RX – ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE



ROZMĚRY



Celková délka (mm)



4890



Celková šířka (mm)



1920



Celková výška (mm)



1710



Rozvor (mm)



2850

Rozchod kol vpředu (mm)



1650



Rozchod kol vzadu (mm)



1675



Převis vpředu (mm)



1080

Převis vzadu (mm)



960



POHONNÉ JEDNOTKY



RX 350h



RX 450h+



RX 500h



Max. výkon (k DIN/kW)



245/180



306/225



371/273



Zrychlení 0–100 km/h (s)



8,0



~ 7,0



~ 6,0



Spotřeba paliva (l/100 km)



6,4–6,7



1,1–1,2



8,2–8,5



Veškeré údaje jsou předmětem konečné homologace.