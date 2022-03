Nový plug-in hybrid Mazda CX-60

Mazda CX 60 | Foto: Mazda

Nová Mazda CX-60 PHEV je první plug-in hybrid, který japonská automobilka představuje na evropském trhu SUV. Je to nejdůležitější model, jaký značka představila za více než deset let. Podle Mazdy obsahuje vše, co v uplynulém století vytvořilo firemní DNA, od atraktivního zevnějšku a interiéru až po vynikající japonskou řemeslnou kvalitu, nejmodernější technologické inovace a špičkovou pohonnou jednotku. V dynamickém stylu Mazdy CX-60 PHEV se odrážejí nejnovější trendy v designu Kodo, který je výrazem japonské koncepce ma – klidné a důstojné krásy prázdného prostoru. Elegantní a luxusní interiér nezapře dědictví Mazdy a bohatých japonských tradic. Kromě zmíněných inspirací představuje ideu kaičó – záměrné mísení různých materiálů a textur, například javorového dřeva, kůže napa, jedinečně zpracovaných japonských textilií a pochromovaných detailů. V interiéru byla navíc využita technika, které se říká musubu. Jedná se o japonský způsob spojování tkanin, který inspiroval podobu prošití na přístrojové desce. Zpracování javorového dřeva zase odpovídá japonské estetice hačo – ta spočívá v asymetrické rovnováze, resp. v záměrné nerovnoměrnosti. Rozmanité vzory i materiály tkanin citlivě reagují na změny světla, japonská šicí technika kakenui vytváří typické stehy s mezerami mezi jednotlivými tkaninami, jimiž je vidět na podkladový materiál. Moderní technologie zaměřené na řidiče a posádku byly vylepšeny, aby zdokonalily špičkový zážitek z jízdy (Jinba-Ittai) a víc než kdykoli v historii se přizpůsobily specifickým požadavkům každého řidiče. Systém Mazda Driver Personalisation System pozná, kdo usedl za volant, a automaticky tomu přizpůsobí podobu interiéru – polohu sedaček, volantu a zrcátek, nastavení HUD displeje, dokonce i nastavení zvuku a klimatizace. Mazda CX-60 PHEV je první vlaštovkou značky mezi plug-in hybridy na evropském trhu. Do výbavy patří pohonná jednotka s benzinovým čtyřválcem Skyactiv-G 2.5 s přímým vstřikováním a velký elektromotor s výkonem 100 kW, dále zbrusu nová osmistupňová automatická převodovka a vysokokapacitní baterie s 355 V a 17,8 kWh. Tato kombinace motorů dosahuje výkonu 327 k / 241 kW a mohutného točivého momentu 500 Nm. Tím pádem jde o nejvýkonnější Mazdu pro běžný provoz v historii. Z 0 na 100 km/h se Mazda CX-60 PHEV dostane za pouhých 5,8 s. Při provozu pouze na elektromotor vykazuje Mazda CX-60 PHEV vynikající ekologické vlastnosti. Kombinovaná spotřeba podle WLTP je pouhých 1,5 l/100 km a kombinované emise CO2 podle WLTP pouze 33 g/km. Při čistě elektrickém pohonu s rychlostí do 100 km/h má Mazda CX-60 PHEV dojezd přes 60 km. Novou Mazdu CX-60 lze v Česku již objednávat u autorizovaných dealerů značky. Začínat bude na 1 293 690 Kč.