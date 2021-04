Japonská automobilka stále pokračuje ve vývoji spalovacích motorů. Nejnovější zážehový agregát jsem již měl možnost vyzkoušet při testovací jízdě.

Mazdu 3 s novým motorem jsem zkoušel v Českém Středohoří | Foto: Radek Pecák

Tuzemské zastoupení značky Mazda se pyšní jedním unikátem. Prakticky každý druhý prodaný vůz měl karosérii lakovanou odstínem Soul Red. Ten onou temně červenou barvou, které už si nejspíše musel všimnout každý, kdo se pohybuje na silnicích a kolem nich.

"Není to tak, že bychom neměli v nabídce jiné barvy jako kdysi Ford (třeba u modelu CX-30 jich automobilka nabízí dalších osm), ale zákazníci ji prostě vyžadují," říká s úsměvem generální ředitel Alexej Kiriakovský.

Bude nepochybně k dispozici také pro další chystané modely. "Vzhledem k současné situaci s Covidem a třeba nedostatkem čipů je obtížné předpovídat, kdy se chystané novinky nakonec představí. V tuto chvíli můžu zatím říci jen to, že se brzy dočkáme nové generace vozu CX-5 a velmi pravděpodobné je také to, že se rovněž do Evropy dostane model určený pro velké rodiny," slíbil Kiriakovský.

Automobilka se pyšní tím, že nadále hodlá nabízet motoristům velmi široké spektrum zážehových motorů. Mezi nimi je také evoluce pozoruhodného zážehového motor e-Skyactiv X.

Základní filozofie konstruktérů zůstala stejná. I nadále tedy motoru v určitých situacích pomáhá elektrický starér-generátor a stále se snaží kombinovat výhody zážehových a vznětových motorů. To znamená, že z těch, které spalují benzín, si bere linární výkon, rychlost topení a čistotu spalin a z těch dieselových zase nízkou spotřebu a rychlou odezvu. Je tomu tak proto, že ve svých čtyřech válcích s celkovým zdvihovým objemem dva litry využívá nebývale vysoký kompresní poměr. Dříve se jednalo dokonce o 16,3:1, nyní o 15:1.

Takto je možné zapálit rovněž extrémně chudou směs vzduchu a benzinu. Chudá směs je vstřikována do spalovacího prostoru v drtivé většině jízdních sitzuací, což signalizuje speciální symbol na displeji multimediálního systému. Jen pokud má motor velmi nízké otáčky, a rovněž při větším namáhání se začne chovat podobně jako jiné agregáty s přímým vstřikem.

Zásadní zlepšení spotřeby

Už i minulou verzi v Evropě volilo do svých Mazd celkem 40 procent zákazníků. U nás to zatím bylo méně. Nyní by i ty váhající mělo přesvědčit další zlepšení parametrů. Například výkon se z původních 180 zvýšil o šest koňských sil na výsledných 186.Nejvyšší točivý moment pak o 16 Nm na výsledných 240 Nm. Poměrně zásadně navíc poklesla spotřeba. Dříve byla v tabulce technických údajů uvedena hodnota 5,8 litru a 131 gramů CO2 na ujetý kilometr, nyní je to 5,3 litru a 121 gramů CO2.

Navíc má řidič již od zhruba 1500 otáček za minutu lepší průběh výkonové křivky motoru.

Zatím jsem měl možnost Mazdu 3 s touto novou verzí motoru e-Skyactiv X vyzkoušet při jízdě na zhruba dvou stovkách kilometrů tuzemských tuzemských komunikací. Opravdu příjemně jsem byl překvapen tichý a kultivovaným chodem agregátu po celou dobu jízdy. Tedy i hned po nastartování studeného vozu.

Cca 40 kilometrů jsem ujel v poměrně hustém provozu. A při nich vůz na palubním počítači vůz, který byl vybaven šestistupňovou manuální převodovkou, hlásil spotřebu 5,3 litru. To je opravdu výborná hodnota. Poklidná jízda po silnicích Ústeckého kraje podél Labe znamenala spotřebu 5,1 litru a dálniční tempo se projevilo úbytkem 6,6 litru na každých ujetých sto kilometrech.

Motor má chuť na vyšší otáčky a díky výbornému podvozku a přímemému řazení s ním bude nepochybně zábavné jezdit také o členitých okreskách. To si však nechám až na jinou příležitost během klasického redakčního týdenního testu.