Modely A250e a B250e jsou plug-in hybridy. Na jedno nabití ujedou téměř 70 km.

Německý výrobce luxusních automobilů se pomalu snaží naplňovat své sliby o elektrifikaci. Mezi hybridy do zásuvky tak nově budou patřit i vozy třídy A a B, tedy kompaktní hatchback a MPV. Jako A250e navíc bude jezdit i varianta sedan. I když jde o relativně malá auta, Mercedes slibuje chytré řešení a jen minimální ústupky v prostornosti.

Pod kapotou všech tří malých Mercedesů najdete přeplňovaný benzinový čtyřválce o objemu 1,33 litru, který dosahuje výkonu 158 koní. K tomu se přidává ještě elektromotor o síle dalších 101 koní. Kompletní hybridní systém tak může vykazovat 215 koní výkonu a 450 Nm točivého momentu. Baterie vozů mají kapacitu 15,6 kWh.

Mercedes-Benz A250e je poměrně hbitým vozem. Zvládne akcelerovat z nuly na 100 km/h za 6,6 sekundy, jeho varianta sedan pak o desetinu pomaleji. D250e potřebuje ke stovce 6,8 sekundy. Maximální rychlost vozů se pohybuje mezi 235 až 240 km/h podle modelu.

Mercedes trochu šachoval s komponenty vozu. Přesunul palivovou nádrž, aby byl prostor na baterii, která váží 150 kg. Zásah do objemu kufru by měl být minimální. Auta by na jedno nabití měla ojet mezi 67 až 69 kilometry podle modelu. Záležet ale bude samozřejmě na cestovních podmínkách.

Mercedes už zná i ceny svých vozů, minimálně tedy na německém trhu. Tam A250e bude startovat na 36 943 eurech včetně daně, což je přibližně 952 tisíc korun. Sedan bude o pár tisícovek dražší, následovaný MPV, které vyjde zhruba o 20 tisíc korun víc.