Verze s největší baterií zvládne na jedno nabití ujet 770 kilometrů podle měření v cyklu WLTP.

Mercedes-Benz EQS | Foto: Mercedes-Benz

Přesně taková kvalita, na jakou zvyklí zákazníci kupující nejluxusnější verze Mercedesu třídy S a k tomu parametry, které zahanbují konkurenci. Tak chce značka s třícípou hvězdou přesvědčit tradicionalisty, aby opustili svět vozů se spalovacími motory.

Na vzhled exteriéru, interiéru a detaily vozu se podívejte do naší fotogalerie.

Mercedes-Benz EQS měří na délku 5216 milimetrů, široký je 1926 milimetrů a vysoký 1512 milimetrů. Dostatek vnitřního prostoru zajistí rozvor přesahující hranici tří metrů o jedenadvacet centimetrů.

Do podlahy se konstruktérům podařilo umístit baterii s kapacitou buď 90 nebo 107,8 kWh. Díky té větší pak bude normovaný dojezd činit ve světě v současnosti dostupných elektromobilů rekordních 770 kilometrů.

Dojezd pomáhá zvyšovat propracovaná aerodynamika. Karosérie má (opět rekordně nízký) součinitel aerodynamického odporu CX 0,20. A třetí zatím známou rekordní hodnotou je záruka na baterii. Mercedes garantuje, že vydrží 10 let, případně 250 000 kilometrů a její kapacita během té doby nesmí klesnout pod úroveň 70 procent původní kapacity.

Tradiční pověsti značky odpovídají rovněž parametry pohonných jednotek. Už základní verze s označením 450+ má výkon 245 kW. U té jsou ale poháněna pouze zadní kola. Druhá zatím prezentovaná verze se jmenuje 580 4Matic. Výkon pak již stoupne na 385 kW. Obě verze zvládnou maximální rychlost 210 kilometrů. Slabší provedení zrychluje z nuly na stovku během 6,1 sekundy, silnější už za 4,3 sekundy.

Má také "autopilota"

Ve standardní výbavě je vzduchové odpružení podvozku, natáčení všech čtyř kol a vestavěná nabíječka s výkonem 11 kW. U rychlonabíječky bude možné doplňovat elektřinu do baterie výkonem až 200 kW. Díky tomu pak se při zastávce trvající 15 minut načerpá dost energie na příštích 300 kilometrů.

Mezi "vychytávky" patří třeba schopnost samočinně otevírat dveře, jakmile se řidič dostane k vozu blíže než na půldruhého metru. Klíček potřeba nebude. Vůz vás pozná díky snímku vaší tváře, případně lze využít k rozpoznání také otisk prstu.

K dispozici by (pokud by to legislativa dovolovala jinde než v Německu) mohlo být plně autonomní řízení až do rychlosti 60 kilometrů v hodině. Doslova ohromující je palubní deska, kterou celou pokrývá OLED displej. Skládá se z digitálního přístrojového štitu (12,3 palce,) centrálního displeje s úhlopříčkou 17,7 palce a pak ještě z displeje pro spolujezdce. Ten má také velikost 12,3 palce.

Přední kapotu nebude možné vůbec otevírat. K dolívání kapaliny pro ostřikovače slouží servisní klapka na předním blatníku

Automobil je skutečně dobře připraven na dlouhé cesty. Třeba i díky zavazadlovému prostoru s objemem 610 litrů.