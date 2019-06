Edice se jmenuje Stronger Than Time (silnější než čas) a bude dostupná pro všechny motorizace.

Mercedes-Benz G Stronger Than Time | Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz třídy G letos slaví čtyřicátiny. Zároveň je to i 20 let od doby, kdy na silnice poprvé vyjela jeho drsná verze G55 AMG. Proto se automobilka rozhodla připravit speciální variantu nazvanou Stronger Than Time. Dostupná bude pro všechny verze, tedy G400d, G500 i G63.

Edice zahrnuje spoustu speciální výbavy. Samozřejmostí jsou plakety s nápisem Stronger Than Time na karoserii i uvnitř na mnoha místech včetně madla pro spolujezdce. Auto dostalo upravený nárazník a nová kola AMG velikosti 20“. Pěkný je kryt rezervy na zádi. V edici jsou zahrnuty i LED světlomety, stero Burmester a střešní okno.

Budoucí majitel má možnost volby jednoho ze tří interiérů. První je kombinace černé kůže se zlatým prošíváním a černě lakovaným dřevem. Následuje mix béžové kůže Macchiato a modré Yacht Blue se světle hnědým dřevem. Třetí je kombinace Macchiato a červené kůže Lounge Red s klavírním lakem na palubní desce.

Model G63 dostane ve verzi navíc chromovou masku chladiče s černým lakem, chromové výfuky nebo kryty zpětných zrcátek. Navíc má i pořádná kola, tentokrát o rozměru 22“. Mercedes ještě neoznámil, kolik budou modely ze speciální edice stát. Neváhejte se ale podívat do fotogalerie, kde jsou k vidění z mnoha úhlů a v detailu.