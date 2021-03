Vloni v létě japonská automobilka se třemi diamanty ve znaku oznámila, že skončí se svými aktivitami v Evropě. Nyní je to zase trošku jinak.

Poslední zatím oznámený model Mitsubishi pro Evropu - Eclipse Cross | Foto: Mitsubishi

Nakonec to, minimálně v řadě zemí, nebude postupné umírání zdejších zastoupení tradiční japonské značky Mitsubishi. Už neplatí to, co oficiálně zaznělo během loňského léta. Totiž to, že značka se z tohoto teritoria stáhne a už nenabídne žádné nové modely.

Nyní představitelé značky se třemi diamanty v logu oznámili, že v roce 2023 se naopak představí dva nové modely. Půjde o využití dvou typů aliančního partnera Renault. Konkrétní informace zatím nezazněly.

Mitsubishi ale nebude v Evropě přítomna na všech národních trzích. V současnosti se vybírají ty, které jsou dostatečně perspektivní. "My pevně věříme, že mezi nimi bude rovněž Česká republika," uvedl na dotaz Deníku a Automix.cz mluvčí M Motors CZ Marek Vodička. "Děláme pro to vše a jsem přesvědčený, že máme velkou naději na úspěch," dodal.

Určitým problémem i pro české dealery však bude, že v příštích desítkách měsíců budou moci zákazníkům nabídnout jen velmi omezenou škálu modelů. Skončí totiž ASX, Outlander i L 200.

Vybírat tak bude možné v podstatě jen z minivozu Space Star a plug-in hybridní varianty vozu Eclipse Cross. Ta přijde na trh během letošního května.

V roce 2023 pak bude Mitsubishi Evropanům nabízet právě tento vůz a k tomu dosud blíže nespecifikované upravené vozy od Renaultu.