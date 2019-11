Auto na jedno nabití ujede až 600 kilometrů. Dostane se i na český trh.

Ford Mustang Mach-E | Foto: Ford

Že je kalifornská Tesla inspirativní automobilkou pro další značky, to je zřejmé už dlouho. Model Ford Mustang Mach-E se ale jejími modely nechal velmi silně inspirovat. Svým tvarem mírně připomíná crossover Tesla Model X (jakkoliv odkazuje i na klasické kupé Mustang), ale je přirozeně sportovnější. Zajímavostí je fakt, že auto nemá kliky. I díky tomu se může chlubit čistým designem.

Na první pohled se Teslou inspirovala i kabina vozu. Palubní desce totiž vévodí středový displej na výšku, připomínající tablet, s nímž před lety přijel právě americký elektromobil. Také Mustang Mach-E má díky elektrickému pohonu dva kufry, ten přední s kapacitou 100 litrů, vzadu pak 400 litrů. Vůz váži podle varianty okolo dvou tun.

Je ale zbytečné řešit, zda a jak se automobilka inspirovala. Důležité jsou parametry vozu. Auto se bude nejprve prodávat ve verzi First Edition, poté ale bude dostupné ve třech variantách RWD, AWD a GT. Poslední dvě nabídnou pohon všech kol, který obstará elektromotor na přední nápravě o výkonu 50 kW. Zadní motor pak bude mít sílu 210 kW. Varianta GT by měla být nejrychlejší. To proto, že dostane na přední nápravu ještě silnější jednotku a bude tak mít až 342 kW.

Na výběr bude ze dvou porcí akumulátorů. Ta menší bude mít kapacitu 75,7 kWh, větší s přidanou baterií pod zadními sedadly pak 98,8 kWh. Díky tomu slibuje dojezd na jedno nabití až 600 kilometrů. Články by mělo být možné dobít z nuly na 80 procent za 40 minut, to když vůz připojíte k 150 kW. Rychlostí ale Mustang Teslu nedožene, maximum bude omezeno na 180 km/h, stovka u nejrychlejšího modelu padne za 5 sekund.

Auto se bude prodávat i na českém trhu. Přesné ceny nejsou všech verzí zatím známé nejsou. Základní modely by se ale měl vejít pod milion korun. First Edition pak vyjde na 1,8 milionu. První auta by měla přijet zhruba do roka.