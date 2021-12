Lehký zmatek možná vnese mezi své zákazníky sama automobilka Mazda. Od jara totiž budou na trhu dvě různé Mazdy 2.

Nová Mazda 2 Hybrid | Foto: Mazda

"Mazda2 Hybrid je nejnovějším výsledkem dlouholeté spolupráce mezi firmami Mazda Motor Corporation a Toyota Motor Corporation." Takto stroze tiskové oddělení japonské značky Mazda doprovodilo první oficiální snímky svého nového modelu s přesným označením Mazda 2 Hybrid.

Podívat se na něj můžete do naší fotogalerie. Na konci naleznete i snímek "klasické" Mazdy 2.

Vůz na nich má sice příslušná "mazdí" loga. Dokonce také na podlahové krytině v kabině je vyšit nápis Mazda 2, ale i téměř úplný laik snadno pozná, že auto je pouze "přeznačenou" Toyotou Yaris. Rozměry mají oba vozy stejné. Například do kufru v obou případech naložíte věci s objemem nejvýše 286 litrů.

Ostatně, jak jsme zjistili, vyrábět se bude v továrně Toyoty na francouzském území, i když možná by byla také produkce v automobilce u středočeského Kolína.

Mazda chce přetahovat zákazníky Subaru Outback. U nás to ale nebude...

"Nová Mazda 2 Hybrid vstoupí do prodeje v České republice na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku," informovala mluvčí českého zastoupení Mazdy Markéta Kuklová. Podle ní to ale rozhodně neznamená, že stávající generace Mazdy 2 se odebírá na odpočinek. "Naopak, připravuje se modernizace," dodala mluvčí.

Obě Mazdy 2 se tak budou prodávat souběžně. Přestože ceník verze Mazdy 2 Hybrid ještě není znám, je velmi pravděpodobné, že levnější bude ta původní "originální" dvojka. Ta aktuálně startuje na úrovni 367 900. Pro ilustraci - nejlevnější fullhybridní Toyota Yaris stojí nyní v Česku 439 000 Kč.

Hraje se o nižší emise

Mazda 2 Hybrid totiž bude k mání výhradně s motorizací typu full hybrid. To znamená, že zážehový tříválec s objemem 1,5 litru a výkonem 93 koní doplní ještě osmdesátikoňový elektromotor. Dohromady toto ústrojí propojené s bezestupňovou automatickou převodovkou nabídne řidiči k využití 116 koní. Elektrická energie, která se získá rekuperací při brzdění, se ukládá do vysokonapěťové baterie a posléze je využita v elektromotoru vypomáhajícímu spalovacímu agregátu.

Mazda zčervenala. Její nové plány zahrnují také větší rodinné auto

Díky tomu nová Mazda 2 Hybrid zrychlí z nuly na sto kilometrů v hodině během 9,7 sekund a docílí maximální rychlosti 175 km/hod. Spotřeba se v závislosti na namontovaných kolech (možné jsou buď patnácti nebo šestnáctipalcová) pohybuje od 3,8 litru na sto kilometrů po rovné čtyři litry.

V Evropě bude Mazda 2 Hybrid nabízena ve třech verzích - Mazda 2 Hybrid Pure, Mazda 2 Hybrid Agile a Mazda 2 Hybrid Select.

Důvod, proč Mazda k tomuto kroku přistoupila, je prostý - snaha o snížení flotilových emisí CO2. Ostatně, sama to trochu skrytě přiznává na konci tiskové zprávy: "Pro Mazdu má nový vůz velký význam v souvislosti dlouhodobým programem technologického vývoje Sustainable Zoom-Zoom 2030. V souladu s Pařížskou dohodou se firma mimo jiné zavázala ke snížení průměrných emisí CO2 o 50 % do roku 2030 a o 90 % do roku 2050," uzavírá.