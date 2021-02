Na konci roku 2018 byly na českém trhu s novými osobními auty k dispozici rodinné kombíky v cenách od 189 900 Kč. Nyní je na takový vůz zapotřebí minimálně 319 990 Kč.

Nejlevnější kombíky na trhu jsou Made in Czech republic | Foto: Škoda Auto

Karosérie typu kombi je po velkoprostorových rodinných vozech (MPV) dalším vymírajícím druhem v automobilovém světě. Jasně je to patrné z našeho přehledu, který i s cenami vozů do půl miliónu Kč najdete v naší fotogalerii.

Jestliže na podzim roku 2018, což je doba vzdálená jen něco málo přes dva roky, jste mohli u tuzemských dealerů koupit celkem patnáct těchto vozů s cenovkou do 455 000 Kč, letos jich je v nabídce již jen devět. Pokud cenový limit posununeme až k hranici 500 000 Kč tak jich napočítáme jen o tři více.

Navíc těchto dvanáct (do 0,5 miliónu Kč) se během velmi krátké doby smrskne na pouhých devět. To proto, že skončí doprodej skladových vozů modelu i30 ve verzi před faceliftem, stejně jako Fiatů Tipo Kombi modelového roku 2020 a do výsluhy se odebere také současná generace Peugeotu 308. U ní je pak krajně nejisté, zda se i nadále bude nabízet s tímto praktickým typem karosérie.

Snižování počtu vyráběných kombíků trvá již delší dobu, ale v loňském roce tento trend zesílil. Například Dacia skončila produkovat model Logan MCV, což byl s cenovkou od 189 900 Kč zdaleka nejlevnější nabízený vůz s touto karosérií. Do věčných lovišť se odebral také Renault Clio Grandtour. Ten býval druhý nejlevnější.

Zdražení i o více než 100 000 Kč

U těch vozů, které v nabídce zůstaly, se během zmíněného období posunuly cenovku. Samozřejmě směrem vzhůru. Například základní verze Škody Fabia Combi, která po doprodeji minulé verze Hyundai i30 Kombi bude nejlevnějším modelem v tomto segmentu) stávala v závěru roku 2018 přesně 293 900 korun. Teď už je (po přejmenování na Fabia Combi Tour) k mání minimálně za 329 900 Kč.

Stejně tak vůz Fiat Tipo kombi zdražil o bezmála 70 000 Kč, Kia Ceed přesně o tuto částku, Opel Astra Sportstourer o 63 000 Kč, Škoda Octavia Combi o 42 000 Kč, Peugeot 308 o 23 tisíc korun, Ford Focus kombi o deset tisíc a Renault Mégane Grandtour dokonce o obřích 130 100 Kč.

Jedinou výjimkou v tomto trendu je v tuzemsku vyráběný model Hyundai i30 kombi. Dokonce i jeho zcela nová verze stojí "jen" 354 990 Kč. Zákazník tak při koupi (oproti cenám z roku 2019) ušetří příjených 44 000 Kč.