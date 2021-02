Mladoboleslavská automobilka v současnosti nabízí jediný model s logem RS. Další se vinou emisních předpisů nechystá.

Škoda Scala - edice S | Foto: Škoda Deutschland

V minulosti Škoda kromě tradiční Octavie RS nabízela zákazníkům ještě Fabii RS, v poslední době pak Kodiaq RS. Fabia RS už ale ve třetí generaci nevznikla, dieselový Kodiaq RS také v současné době není k mání. Není sice zcela vyloučeno, že se po faceliftu na konci roku vrátí třeba jako plug-in hybrid, ale toto velké SUV stejně příznivce zábavného svezení na zakroucených okreskách za srdce úplně nechytá.

Naopak taková Scala, která je ve stejné velikostní kategorii jako například Volkswagen Golf nebo Seat Leon, by klidně nějaký ten sportovnější jízdní projev dostat mohla. Svého času to ostatně naznačila sama automobilka, když v roce 2018 představila koncepční vůz Vision RS, v němž lze Scalu dobře rozpoznat. Měl ve se svých útrobách zabudován plug-in hybridní pohon s prakticky stejnými parametry, jaké nakonec má Octavia RS iV. Škoda sama však "ostřejší" Scalu nenabídla a ani to podle jejího mluvčího Pavla Jíny miminimálně v dohledné době nechystá.

Německý importér si však poradil sám. Ve spolupráci s renomovanou tuningovou firmou ABT připravil verzi Škoda Scala Edition S. Za základ posloužila vrcholná designová linie dodávaná pro tento model. Tou je Monte Carlo se zážehovou čtyřválcovou přeplňovanou patnáctistovkou a šestistupňovou manuální převodovkou. Výkon pohonné jednotky byl navýšen o padesát koňských sil na celkovou hodnotu 150 těchto jednotek. Také nejvyšší točivý moment narostl z původních 250 na finálních 290 Newtonmetrů.

ABT upravilo podvozek tak, aby se o patnáct milimetrů více přiblížil k zemi a namontovalo vlastní osmnáctipalcová kola z lehké slitiny. Navíc připadlo několik drobných designových úprav.

Drahá specialitka…

To všechno docela výrazně navýší cenu pro zákazníka. Zatímco Škoda Scala Monte Carlo lze v této motorizaci pořídit na německém tru již od 24 350 eur (629 000 českých korun podle akutálního kurzu), Scala Edition S stojí nejméně 33 790 eur - tedy 872 800 Kč.

To už je nebezpečně blízko k německé ceně Octavie RS, která je nepochybně větším, výkonnějším a celkově lepším vozem. Možná i proto vznikne Scaly Edition S pouze série 500 kusů.

Pokud si ji někdo nedoveze individuálně, pak ji na českých registračních značkách na silnici neuvidíte. "S dovozem k nám se nepočítá," sdělil stroze Pavel Jína.