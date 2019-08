Již nyní patří Nissan GTR k vozům, které jsou ve stávající generaci nejdéle na trhu. Je navíc docela pravděpodobné, že se nástupce ještě řadu let nedočkáme…

Na konci roku oslaví šestá generace jednoho z nejkultovnějších současných sportovních vozů - Nissan GTR - už dvanácté narozeniny. Již roky se spekuluje o tom, kdy se představí nástupce. Ovšem, přes řadu spekulací i částečně oficiálních výroků, se v autosalonech této japonské značky nabízí stále stejný vůz. I když během té doby již podstoupil řadu designových a technických vylepšení.

Například výkon Přeplňovaného šestiválcového přeplňovaného ručně skládaného motoru se zdvihovým objemem 3,8 litru se u běžné "civilní" verze zvýšil z původních 485 koňských sil skoro o stovku. Verze Nismo, která se v nejnovější specifikaci představila v dubnu na newyorském autosalonu, disponuje šesti stovkami koní.

Podle nových informací se prý produktový šéf řad GT-R a Nismo Hiroshi Tamura nechal slyšet, že platforma vozu může klidně přežít dvacetileté období. Pokud by tomu tak skutečně bylo, nabízel by Nissan současné GT-R ještě v roce 2027.

Zatím jen tápání

Je sice pravděpodobné, že nový (zřejmě více či méně elektrifikovaný model) vznikne již dříve, ovšem minimálně čtyři příští roky to potrvá. V současnosti totiž neexistuje žádný funkční prototyp nástupce, ani takzvané muly pro ověření nových technologií.

Mezitím se určitě připraví ještě některá další vylepšení a designové úpravy.

Ve světě sportovních vozů se osvědčený koncept jedné platformy čas od času udrží ve výrobě i celá desetiletí, i když to rozhodně není pravidlem. Lze však připomenout třeba platformu Ford Fox, na které se stavěly Mustangy v období let 1979 až 1993 a v mírně upravené podobě pak dokonce až do roku 2004. To je dohromady celé čtvrtstoletí.

Nissan GT-R, který je známý také pod přezdívkou Godzilla, si však bezpochyby nástupce zaslouží.