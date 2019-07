Škoda Octavia je nejdůležitějším modelem mladoboleslavské automobilky. Každý rok se prodá kolem čtyř set tisíc exemplářů tohoto vozu.

Přesně po sedmi letech se představí další generace bestselleru nejdůležitější české automobilky. Stane se tak při světové premiéře vozu v tuzemském hlavním městě v předposledním měsíci tohoto roku. Informaci získal Deník a Automix.cz od dobře informovaného zaměstnance této značky. Škoda tak neukáže čtvrtou novodobou octavii na zářijovém frankfurtském autosalonu, jak se původně spekulovalo.

Tam na stánku Škody návštěvníci uvidí zejména elektrické Citigo a modernizovaný Superb, včetně verze plug-in hybrid. Zároveň by tam měly zaznít i ceny těchto vozů.

Vzhled nové octavie je zatím tajný. Leccos však již naznačují špionážní fotografie, které byly pořízeny v různých fázích vývoje vozu na rozličných místech světa. Některé si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Pozoruhodné je, že zatím fotografům unikala karosářská verze liftback, vždy se podařilo zachytit kombík. Svého času Škoda plánovala představit nejdříve právě praktičtěji zaměřenou octavii, nakonec však pozvaní hosté na premiéru spatří oba vozy naráz.

Podle svědectví několika lidí, kteří již odhalenou novou octavii mohli vidět, získá design exteriéru vozu linie a prvky upomínající na současný superb. S tím bude spojen také nárůst vnějších rozměrů. Zatímco nyní má varianta lifback na délku necelých 466 centimetrů, novinka by měla přerůst hranici 470 centimetrů.

Škoda už nevyužije rozdělené hlavní světlomety na přídi, linie denního svícení však budou tento dojem v úzkých světlech vytvářet i nadále. V nejluxusnějších verzích budou ve výbavě rovněž světlomety s funkcí Matrix. To znamená, že budou v noci svítit stále dálkovými, ovšem elektronika se postará o vykrytí světelného toku tak, aby nedocházelo k oslnění vpředu či v protisměru jedoucího automobilu.

Tlačítek bude pomálu

Vzhled interiéru rozvine myšlenky poprvé představené u modelů Scala a Kamiq. Posílí se role centrálního multimediálního dotykového displeje, jehož prostřednictvím se bude ovládat mnoho funkcí vozu. K tomu, aby se řidič či spolujezdec během jízdy na děravé české silnici trefil prstem na správné virtuální tlačítko, by měla napomoci poměrně široká opěrka pro dlaň pod obrazovkou.

Na rozdíl od minulých mezigeneračních výměn už zřejmě nijak zásadně neporoste velikost zavazadlového prostoru v obou karosářských provedeních. Pravděpodobný objem kufru u liftbacku je kolem 600 litrů, kombi by mělo mít zhruba o dvacet až třicet litrů více.

Příliš mnoho se zatím nezmění rovněž v motorovém prostoru. I nadále bude základní motorizací litrový přeplňovaný tříválec spalující benzin. V nabídce zážehových agregátů se pak objeví i čtyřválec 1,5 TSI se schopností odpojovat dva válce a osvědčený dvoulitrový turbomotor. Ani čtvrtá generace octavie nezanevře na diesely. Zákazníci si budou moci vybírat z různých výkonových verzí motorů 1,6 a 2,0 TDI.

Počítá se také variantou umožňující jízdu na stlačený zemní plyn a plug-in hybridem. Ten by měl být schopen ujet čistě na elektřinu kolem šedesáti kilometrů. Spekuluje se dokonce také o čistě elektrické verzi, to by však nejspíše připadalo v úvahu až v rámci faceliftu kolem roku 2023.

I po premiéře se v mladoboleslavském výrobním závodě ještě několik měsíců bude vyrábět stávající octavia. Výroba má začít během února, spuštění prodeje je naplánováno na květen.