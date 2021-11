Nová generace menšího rodinného SUV se představuje na autosalon v Koreji. Do prodeje vstoupí příští rok.

Kia Niro 2022 | Foto: Kia

Automobilka Kia uzavírá letošní rok, ve kterém představila opravdu velké množství novinek, odtajněním vzhledu nové generace SUV Niro.

Na exteriér i interiér nového vozu se můžete podívat do naší fotogalerie.

To současné je v prodeji teprve pět let, přesto vedení automobilky rozhodlo o nahrazení pokračovatelem. Fotografie ukazují, že designéři opustili tradiční podobu takzvaného "tygřího nosu", který již mnoho let zdobí přední části vozů značky Kia, na zadní část umístili kontrastně lakovaný díl karosérie a zadní svítilny protáhli až do úrovně střechy. Mají bumerangovitý tvar podobně jako je tomu u modelů značky Volvo.

Kia zatím neprozradila nic o rozměrech této novinky a chybí také data o motorizacích. Nicmémě, už nyní je jasné, že vůz se bude nabízet se třemi typy elektrifikovaných pohonů. Jednak jako full hybrid, pak také jako plug-in hybrid a konečně jako "čistý elektroobil".

"Slovenská" Kia Sportage se nepodobá žádnému jinému SUV. Nabídne až 230 koní

Plug-in hybridy dostanou speciální funkci Greenzone. Auto na základě dat z navigace zjisti, že se pohybuje například v okolí škol či nemocnic a automaticky se přepne na plně elektrický jízdní mód.

"Zelený" má být také interiér. Použity jsou v něm totiž například vlákna z listů eukalyptu, recyklované staré tapety a biopolyuretan. Jeho uspořádání je také nově koncipována. Na horní části palubní desky je multimediální displej, který je v jednom panelu s digitálním přístrojovým štítem. Klimatizace se bude sice ovládat ze speciálního panelu, místo knoflíků má ale dotykové plochy.

Techniku z tohoto vozu využije v roce 2023 také nová generace Hyundai Kona. Všechny její verze určené pro evropský trh by se měly nově vyrábět v závodě v Nošovicích.