O hybridy je takový zájem, že ani nestíháme uspokojit poptávku, řekl Deníku.cz viceprezident evropského Toyoty Matt Harrison.

Toyotu Yaris jsme si prohlédli ve starém plynojemu v Amsterdamu. | Foto: Jan Markovič

Toyota představila veřejnosti čtvrtou generaci svého hatchbacku Yaris. My jsme si ji prohlédli ještě o týden dřív na první prezentaci v Amsterdamu. Až dodnes jsme byli zavázáni mlčením. Nyní spolu s odhalením vozu se ale s vámi můžeme podělit o první dojmy z jeho čtvrté generace.

Nebývá obvyklé, že nové auto je menší než jeho předchůdce. To se ale přesně stalo u Yarisu, který je o 5 mm kratší. To samozřejmě nepoznáte, ani kdybyste obě auta postavili vedle sebe. Pro posádku je mnohem důležitější, že se rozvor protáhl o 50 mm, což umožnilo nabídnout uvnitř více místa. Yaris je také o 40 mm nižší a o 50 mm širší.

Rozměry naznačují, že půjde o sportovněji pojatý vůz a design to jedině dosvědčuje. Až agresivní maska s přídí vybavenou velkou mřížkou chladiče přizvednutou do „nosu“ s logem Toyoty uprostřed je velmi nápadná. O to víc, když se na ni připojují full-LED světlomety. Přidejte rudý lak s černou střechou a detaily a z Yarise je nepřehlédnutelný vůz nejen do městského provozu. Naopak boční pohled odhalující oblé tvary vše mírní, abychom přešli k zádi s typickou „toyotí“ hranou. Design vozu se jednoznačně povedl.



Zezadu je Yaris typická Toyota.

Auto stojí na nové globální platformě Toyoty označené jako TNGA, konkrétně její verzi pro kompaktní vozy GA-B. „Yaris je základem pro novou rodinu vozů. Naše platforma je velmi flexibilní, což dokazuje i fakt, že například v Japonsku bude tento model o 50 mm užší než v Evropě – to proto, aby se lépe přizpůsobil tamnímu provozu. V kategorii kompaktních aut vidíme velký potenciál, takže to pro nás bude příležitost i do budoucna,“ řekl Deníku.cz viceprezident Toyota Europe Matt Harrison. Tím – ač trochu mlhavě, naznačil, že by Toyota mohla brzy přijít i s městským crossoverem nebo malým SUV sdílejícím techniku s novým Yarisem.

Do auta jsme si samozřejmě sedli. Kabina má čistý design, řada prvků se přesunula se svým ovládání do vystouplé obrazovky zábavního systému. Toyota zatím ještě nepřešla na kompletní displej, který by nahradil klasické budíky. Místo toho má dva válce s digitálními údaji uvnitř, což působí neotřele a sportovně. K tomu se přidávají ještě sedadla s jakoby integrovanou hlavovou opěrkou (ve skutečnosti je ale nastavitelná). Za volantem se sedí v pohodlné poloze a z vozu je dobrý výhled na všechny strany. Konektivita s chytrými telefony zaručena. I z toho vyplývá, že Yaris míří víc na mladší řidiče.

„Yaris si vybírají obvykle naši loajální zákazníci, kteří už mají nějakou zkušenost s Toyotou a jsou s ní spokojeni. I proto je jejich věkový průměr okolo 50 let. Nový model by ho ale mohl lehce posunout směrem níž. Chceme teď zaujmout mladší ročníky, třeba ve věku okolo 30 let,“ dodal Harrison.

A možná právě Yaris pro ně bude cestou, jak přejít z čistě spalovacích motorů na ekologičtější. Auto totiž opět dostane pod kapotou hybridní motor. Tentokrát jde o kombinaci benzinového tříválce o objemu 1,5 litru s elektromotorem. Protože nám představené vozy byly ještě předprodukční, omezili se zástupci Toyoty jen na velmi nepřesné údaje.



Nová platforma i s novou torzní příčkou vzadu. Vše je tužší a nabízí tak sportovnější svezení.

Podle Japonců je nový hybridní systém o 15 procent výkonnější, ale naopak o 20 procent úspornější než předchozí čtyřválcové řešení. Pohonná jednotka je samozřejmě lehčí a tak Toyota slibuje, že se za volantem nového Yarisu budete více bavit. Nové jednotce také hodně věří. Měla by být podle ní prodejním trhákem.

„V Evropě očekáváme, že až 80 procent prodaných Yarisů bude hybridních. Už doteď to bylo 60 procent prodejů. Zájem je takový, že poptávku ani nestačíme uspokojovat,“ vysvětlil Harrison. A není už čas i na elektrickou verzi, pro kterou se rozhoduje řada konkurentů? „V blízké budoucnosti se tomu určitě nebráníme. Na druhou stranu v B segmentu je důležitá dostupnost vozu a to je pro nás prioritou. Když se podíváte na malé elektrické vozy, jsou bez podpory státu pro koncového zákazníka pořád příliš drahé a to my nechceme. Proto jsme se rozhodli ještě chvíli počkat,“ doplnil viceprezident evropské Toyoty.

Jaké jsou naše další dojmy z nové Toyoty Yaris? Najdete je u námi pořízených fotografií z představení novinky.