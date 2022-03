Tuzemské zastoupení rumunské značky Dacia uvádí na trh nový velký rodinný model Jogger. Základní cena je

Vyzkoušeli jsme verzi v nejnižším stupni výbavy | Foto: Radek Pecák

V době, kdy ceny automobilů rostou podobně rychle jako nedávno benzin či nafta, je určitě příjemné, že se na trhu objeví nový vůz, který i v nejdražším nabízeném provedení stojí méně než půl milionu korun. Navíc, když jde o auto s délkou 455 centimetrů a s možností převážet ve svém interiéru až sedm cestujících. Řeč je samozřejmě o Dacii Jogger, jedné z nejočekávanějších automobilových novinek letošního roku.

Nejlevnější nabízené provedení jsem už měl možnost vyzkoušet na pár desítkách kilometrů tuzemských silnic. Předcházející větu musím, nicméně, ještě upřesnit. Ano, usedl jsem za volant Joggeru v základním stupni výbavy a s levnějším ze dvou v současnosti nabízéných motorů (tím je stokoňová verze litrového zážehového tříválce, která umí spalovat také LPG), avšak cenovku navyšovaly dva přidané pakety. Ten s označením Klimatizace samozřejmě zahrnuje manuální klimatizaci (stojí 12 500 Kč) a druhý s názvem Řízení (za 8 000 Kč) zase zadní parkovací senzory, tempomat a výškově nastavitelný volant.

Celkem by tak zákazník za vůz, který si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii, zaplatil 394 tisíc Kč. Pokud by si chtěl dokoupit ještě šesté a sedmé sedadlo, pak by se cena navýšila o dalších 23 000 Kč.

Auto zvenčí ani zevnitř nepůsobí přiliš lacině. Ano, jezdí sice na plechových kolech, ale obouvá šestnáctipalcové pneumatiky stejně jako nejdražší verze, na střeše jsou ližiny, tlumená světla svítí díky diodové technice, k dispozici jsou také mlhovky.

Uvnitř je palubní deska převzatá z modelu Sandero. Je vyrobená z tvrdého plastu, ale její vzhled rozhodně neuráží. Natočená je směrem k řidiči. Toto nejlevnější provedení má dvě zvláštnosti. Jednak tu, že rádio se neovládá klasicky na středovém panelu, ale pouze tlačítky na volantu, případně prostřednictvím speciální "renaulťácké" páčky pod ním. Naladěná rozhlasová stanice se pak zobrazí na displeji palubního počítače mezi klasickými analogovými přístrojovými ukazateli.

Zajímavou vychytávkou je držák na mobilní telefon na vrcholu palubní desky. Hned vedle je konektor USB. S tímto řešením se určitě dokáže sžít každý řidič.

S čím se však už bude sžívat obtížněji, tím jsou páčky v rozích dveří pro manuální nastavení venkovních zpětných zrcátek. Ten, kdo chce elektrické nastavování si ovšem musí připlatit za prostřední stupeň výbavy. Ten samozřejmě zahrnuje také spoustu dalších prvků, včetně třeba výše zmiňované manuální klimatizace, ale jako celek navýší cenovku o 45 000 Kč na nejméně 418 000 Kč.

Trošku hlučnější motor

Ta nejzákladnější výbava obsahuje ještě šest airbagů, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, aktivní systém nouzového brzdění a asistent pro rozjezdy do kopce.

Motor je spojený se šestistupňovou manuální převodovkou. Na dálnici už ale motor při zařazené šestce "točí" bezmála 3500 otáček a je už poměrně hlučný. V případě výhradně spalovacího agregátu, který má navíc o deset koní vyšší výkon, je to prý lepší. Osobně to však vyzkouším až během týdenního testu.

Podvozek je naladěný pro pohodové cestování. To znamená, že se auto v zatáčkách sice docela dost naklání, ale při přejíždění nerovností se od podvozku nelinou žádné nelibé zvuky a odpružení zajistí rychlé a plavné zhoupnutí třeba i na železničním přejezdu. Auto má samozřejmě pouze pohon předních kol, avšak díky velké světlé výšce 200 milimetrů s ním není problém projet ani polní či lesní cestou.

Velký rozvor (bezmála 2,9 metru) zajišťuje, že je uvnitř opravdu dostatek místa. Platí to dokonce o sedačkách třetí řady. Dospělý se sice musí při nastupování pořádně shrbit, ale své kosti sem umístí vcelku bez problému. V takovém případě už je ale zavazadlový prostor za třetí řadou spíše jen symbolický.

Dětem můžou cestování zpříjemnit sklopné stolečky na opěradlech předních sedadel, které jsou ale součástí až nejvyššího stupně výbavy).

Šestou a sedmou sedačku lze v případě nepotřeby buď překlopit směrem dopředu, případně je lze z vozu snadno vyjmout. Vyzkoušel jsem a s údivem konstatoval, že jsou opravdu velmi lehké. Pokud je třeba převážet až dvoumetrové předměty, pak lze směrem dopředu překlopit také sedadla druhé řady.

Vůz se vyrábí v hlavní továrně značky Dacia v Rumunsku. Čekací doby na něj se v současnosti pohybují okolo půl roku. Příští rok se nabídka motorizací rozšíří také o hybrid.