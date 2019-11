Značce Peugeot se i u nás v poslední době velice daří. Nyní se jí nepochybně podaří nalákat další zákazníky na nové generace vozů 208 a 2008.

Peugeot 208 poprvé na české silnici | Foto: Radek Pecák

Letos zatím patří Peugeotu mezi značkami prodávající na českém trhu nové vozy páté místo. Příští rok by to mohlo být ještě lepší. V celém jeho průběhu totiž budou dealeři zájemcům prodávat zbrusu nové generace městského hatchbacku 208 a menšího crossoveru 2008. I když slovo menšího, jak vyplyne z níže uvedených rozměrů, je už možná nesprávné označení. Zatímco celosvětově je pro automobilku se lvem ve znaku nejprodávanějším modelem "dvěstěosma" u nás je to vůz s další nulou navíc mezi číslicemi dvě a osm.

Začněme ale s menším z obou vozů. S Peugeot 208 jsem se již mohl seznámit jednak na autosalonu v Ženevě a následně při říjnové mezinárodní novinářské prezentaci v Portugalsku. Psali jsme o tom zde a zde.

Neškodí však i tak připomenout některé základní údaje. Předně to, že na délku nyní měří 405,5 centimetrů, což je mezigenerační nárůst o více než 8,2 centimetru. Díky tomu se mohl zvětšit prostor v kabině a narostl také objem kufru. Dozadu se nyní (za stejně velké přední pasažery posadí i sto osmdesát centimetrů vysocí jedinci. Ti vyšší už budou dřít temenem o strop.

Kufr má velmi solidní objem 309 centimetrů. Pro srovnání - do minulé dvěstěosmičky se vešlo o 24 méně. Auto je postaveno na nové platformě, což přineslo třicetikilogramovou úsporu hmotnosti karosérie a současně i možnost využít elektrický pohon. (Elektrická verze vstoupí na trh se zpožděním v řádu týdnů).

Pro první svezení v českých podmínkách, na které jsem ale měl zatím jen půlhodinku a ujel zhruba dvacítku kilometrů na silnicích spojujících satelitní obce kolem hlavního města, jsem si vybral vůz se základní motorizací. Tou je zážehový tříválec 1,2 s výkonem 75 koní. Stejně objemný motor ale může poskytovat vozu 208 také 100 a dokonce i 130 koní. Pak je tu také dieselová čtyřválcová patnáctistovka a nakonec přijde i stokilowattový elektromotor.

Na nějaké obšírnější hodnocení to po takové krátké zkušenosti rozhodně není. Rozhodně ale motor potěšil příjenně kultivovaným chodem, řazení pětistupňové převodovky šlo poměrně hladce a podvozek velmi potěší ty, kteří nesnášejí "drncání", ale zase nejsou příznivci nadměrně houpavé jízdy. Auto jsem vzal i na možná nejhorší silnici, která se v okolí Prahy vyskytuje. Něco naznačuje i výše zveřejněný obrázek, ale vězte, že přibližně půldruhého kilometru dlouhý úsek silnice vedoucí mezi poli z obce Hodkovice do Písnice má uprostřed zbytky proděravělého asfaltu a kraje jsou hliněné. Navíc hluboko pod úrovní původního povrchu a s nemalými prohlubněmi.

A Peugeot 208 tu při rozumném tempu cca 70 kilometrů v hodině obstál. Dokonce i tehdy, když jsem kvůli vozu v protisměru musel sjet jedním párem kol na zmíněný hliněný terén, neprotestoval podvozek žádným nepěkným zvukem a nehodlal měnit směr, který jsem mu určil volantem.

V dálničních stoupáních bude mít tato verze s největší pravděpodobností udržet povolenou stotřicítku, ale pro ty, kteří jezdí především v podobných lokalitách, kde se ani spěchat nedá, to může být dobrá volba.

Už druhá výbava Active, kterou vůz měl, není vůbec špatná a na pohled vypadá interiér hodnotně. Například nechybí klimatizace, rádio, paket bezpečnostních asistentů včetně čtení dopravních značek a autonomního brzdění nebo tempomat. Zvenku už je typický LED dráp světla pro denní svícení (základní varianta vozu má v nárazníku tento prostor vyplněný černým plastem). Uvnitř sice byl pouze klasický analogový přístrojový štít, neboť ten digitální s dokonce 3D zobrazování některých údajů je vyhrazen až pro nejvyšší výbavy, ale mně to osobně nikterak nevadilo. I s příplatky, jako je parkovací kamera, startovací tlačítko a dalšími drobnosti v celkové ceně 29 000 Kč, tento konkrétní exemplář vyšel na 344 000 Kč.

Už je tu i nový Peugeot 2008

Představitelé tuzemského Peugeotu dokázali na tiskovou konferenci dovézt i jeden exemplář nové generace modelu 2008, přestože oficiálně se ukázal světu teprve před pár dny v Číně.

Faktem je, že po designové stránce jde o evoluci první generace. Jinak ale jde o pořádný skok dopředu. Například v již naznačené oblasti rozměrů. Na délku teď dvoutisícosmička měři 430 centimetrů, což je o více než 14 více než dříve. O 6,7 centimetru se zvětšil rozvor a kufr pojme 434 litrů (o 24 více než v minulé generaci). Palubní deska vychází z koncepce využité ve voze s označením o jednu nulu kratším.

Do auta jsem se již posadil a ujistil se, že vzadu je opravdu slušný prostor také pro dospělé narostlé na 185 centimetrů.

Motorizace pro tento model jsou shodné s těmi pro dvěstěosmičku, ovšem přibyla nejvýkonnější verze dvanáctistovky. Má 155 koní a je vždy spojena s osmistupňovým automatem. Naopak ubyla nejslabší motorizace s výkonem 75 koní. Také do tohoto vozu půjde namontovat turbodiesel s objemem 1,5 litru.

Ceník modelu zatím tuzemské zastoupení Peugeotu neodtajnilo. Prý tak hodlá udělat během prosince. Každopádně nebude chudá. Už zahrne klimatizaci, tempomat, sedmipalcový mutlimediální dotykový displej nebo světla LED. Samozřejmě příslušnou várku elektronických hlídačů a pomocníků.

Vyhledávanější ale zřejmě bude druhý výbavový stupeň Active. Takové auto totiž již získá automatickou klimatizaci, střešní ližiny, startovací tlačítko, couvací kameru a hliníková kola.

Auto může být ale vybaveno také otevíratelným střešním oknem, nebo třeba systémem Grip Control, který umí zlepšit jízdní vlastnosti vozu na nezpevněném povrchu.