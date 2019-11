O kolik vyrostla, jaký je nový volant a jak daleko dojede na elektřinu? Vybrali jsme nejdůležitější otázky a odpovědi o nové Škodě Octavia.

Škoda Octavia IV vypadá výrazně hodnotněji než předchůdce | Foto: Radek Pecák

1. Je větší

Je zvykem, že auta mezigeneračně rostou. To je i případ nové Škody Octavia, i když už jde i v aktuální verzi na danou třídu o docela velké auto. Proto je růst pomalejší, ale stále znatelný. Octavia narostla o 19 mm na délku, nyní měří 4689 mm. Octavia Combi je delší o 22 mm, to znamená, že jí naměříte 4681 mm. Oba vozy jsou také o 15 mm širší a mají tak sportovnější „postavu“. Lehce se nafoukl i kufr a to na 600 litrů u liftbacku a 640 litrů u kombi.

2. Má zajímavý design

Octavia vsadila na velmi zajímavý design. Jako auto nižší střední třídy stojí v hierarchii mezi menším hatchbackem Scala a větším manažerským modelem Superb. Jakoby oba chtěla spojovat. Příď je vyloženým následovníkem Scaly, zatímco záď z oka vypadla Superbu. Při pohledu zezadu bude oba vozy těžší rozeznat.

3. Vsadila na diody

„Ledky“ jsou moderní, o tom není pochyb. Octavia samozřejmě dostala LED pro denní svícení (bez toho dnes skoro žádné auto nevyjede) a také LED potkávací světla v základu. Zaplatit si ale navíc můžete za full-LED Matrix světlomety. To jsou ty, které dokáží svítit na dálku, ale zároveň stínit protijedoucí auta tak, abyste je neoslňovali. Brzdová světla jsou samozřejmě také LED, blinkry mají animaci, podobně jak to známe u dalších značek koncernu.

4.Má neobvyklý dvouramenný volant

Pokud nás paměť neklame, tak posledním vozem Škoda s dvouramenným volantem byla Felicia. Ten v nové Octavii ale se svým předchůdcem nesnese nejmenšího srovnání. Působí luxusně. Od Škody jde o odvážné řešení, které se jen tak na nových autech nevidí. Samozřejmě jde o volant s ovládáním zábavního systému, palubního počítače nebo tempomatu.

5. Dostala novou palubní desku

Palubní deska je novinkou, která také tak trochu navazuje na Scalu. Je vizuálně rozdělena do několika pater, tomu hornímu dominuje velký samostatně stojící displej zábavního systému s dotykovým ovládáním. Budíky nahradil virtuální kokpit s obrazovkou, která ho jen simuluje.

První Škoda s head-up displejem

6. Je plná elektroniky

Octavia dostala do vínku celou řadu zajímavých elektronických prvků. Novinkou je head-up displej, asistent pro vyhýbání překážkám, asistent pro odbočování. Auto má systém pro jízdu v zácpě, aktivní jízdní asistent pro jízdu v pruzích i prediktivní adaptivní tempomat. Specialitou je i varování před vystoupením z vozu, pokud by hrozil střet člověka třeba s jiným jedoucím autem.

7. Má nová Simply Clever řešení

Pro Škodu jsou Simply Clever prvky už dnes jakousi značkou. A tak nebudou chybět ani v nové Octavii. Na škrabku ve víčku nádrže, odpadkový koš ve dveřích nebo síťový program se můžeme samozřejmě těšit také, ale objeví se i další specifické novinky. Jde například o novou hubici nádrže aditiva AdBlue, která na benzinkách umožní jeho tankování přímo z pistole pro nákladní vozy. Pak tu je sada pro spaní v autě. Zadní cestující také dostanou dvě kapsy na odložení mobilních telefonů.

8. Poprvé ji zapojíte do zásuvky

Octavia bude mít poprvé v historii plug-in hybridní soustrojí. To dohromady spojí motor 1.4 TSI s elektromotorem a bateriemi, které umožní vozu ujet až 55 km na jedno nabití. Chystají se ale i mild-hybridní motorizace s jednotkami 1.0 a 1.5 TSI. Nezapomnělo se ani na mezi firmami stále populární palivo CNG. Stlačený zemní plyn bude konzumovat model s motorem 1.5 TSI G-Tec.

9. Bude mít tři benziny a jeden diesel

Nemůže chybět klasická paleta motorů. Benzin zastupují jednotky 1.0 TSI EVO (81 kW), 1.5 TSI EVO (110 kW) a 2.0 TSI o výkonu 140 kW. Diesely zase dvoulitrové TDI ve třech výkonnostních verzích 85, 110 a 147 kW. Řadí se buď šestistupňovým manuálem nebo automaty DSG (standardně sedm rychlostí, plug-in hybrid jich bude mít jen šest). Pohon všech kol bude k dispozici pro benzinový dvoulitr a dvě silnější varianty turbodieselu.

10.Nastavíte její podvozek

Kromě standardního si bude možné dokoupit i různé specifické podvozky. Ten sportovní bude mít o 15 mm nižší světlou výšku, naopak v rámci paketu pro špatné cesty se Octavia zvýší o 15 mm. Později by se mohla objevit i verze Scout, o které se zatím moc nemluví. I ta by mohla mít zvýšený podvozek. Za příplatek se bude nabízet podvozek s nastavitelnými tlumiči DCC, jejichž tuhost se bude měnit podle zvoleného jízdního režimu.

A něco navíc: RS bude

Dorazí sice až později, ale už teď se o ní mluví. Škoda Octavia RS bude a bude dosud nejrychlejší a nejvýkonnější Octavií všech dob. Dostane přeplňované dvoulitry a v akceleraci překoná aktuálně nejrychlejší sériový model RS245, který stovku pokoří za 6,6 sekundy. Také bude v nabídce plug-in hybridní RS.