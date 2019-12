Tradiční model japonské automobilky vstupuje na trh s cenami začínajícími na úrovni 900 000 Kč.

Už dvaadvacet let prodává Subaru model Forester. Za tu dobu se jich prodaly téměř čtyři milióny kusů, přičemž přes tři sta tisíc z toho v Evropě. V tomto regionu byl Forester nejprodávanějším modelem značky dvacet let, až v posledních letech ho vystřídalo menší XV.

Nyní se dostává na trh již pátá generace. I nadále si ponechává své tradiční přednosti - to znamená stálý pohon všech kol, motor typu Boxer, solidní světlou výšku 220 milimetrů, která zajišťuje dobrou průchodnost terénem, špičkovou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti a solidní prostornost.

Ta nová navíc přidává ještě hybridní pohon, s čímž jde ruku v ruce nižší spotřeba, potažmo dnes tolikrát skloňované emise CO2. Je to však hybrid, o kterém člověk, kterého pohonné ústrojí nezajímá a chce pouze jezdit, nemusí ani vědět. Baterie se totiž dobíjí samočinně při jízdě pomocí rekuperace a je ukryta pod dnem zavazadelníku, přičemž jeho objem nezmenšuje. To, zda auto pojede na benzín (součástí hybridního ústrojí je totiž tradiční dvoulitrový zážehový boxer s výkonem 110 kW), na elektřinu nebo s využitím obou agregátů, rozhoduje elektronika. Řidič jí k tomu může napomoci tím, že bude na plynový pedál šlapat jen velmi mírňounce. Žádné tlačítko s označením EV Mode nebo podobně, k dispozici není. V podstatě, jak jsem si ověřil během pouze několikakilometrové testovací jízdy v areálu jedné pražské průmyslové zóny, je třeba pravou nohou akcelerátor spíše hladit.

Potvrdil jsem si rovněž, že celkem dobře se dá na elektřinu jet nějaký rovnější úsek městské silnice v délce stovek metrů. Jde to ale rychlostí nejvýše čtyřicet kilometrů. Městskou padesátkou to už nefunguje. Zmíněnou čtyřicítkou by se, podle expertů Subaru, mělo dát ujet celkem 1,6 kilometru. Čistě elektrickou jízdu bude tedy řidič využívat nejpravděpodobněji při popojíždění v městské zácpě. Pokud by byl úsek z mírného kopce, šlo by však tempo navýšit. Celkově se díky tomu má v městském prostředí ušetřit něco málo přes deset procent potřebného benzínu.

Baterie má kapacitu pouze 0,6 kWh, což je v porovnání s některými konkurenty méně než poloviční hodnota. Na druhou stranu, Subaru se snažilo příliš nezvyšovat hmotnost vozu (verze plug-in hybrid by přinesla podstatně větší nárůst hmotnosti než je 110 kilogramů v tomto voze v porovnání s čistě benzinovou variantou), což má kromě spotřeby vliv i na bezpečné jízdní vlastnosti. Subaru je ostatně velmi bezpečný vůz. Dokonce v japonských nárazových testech obdržel historicky nejvyšší bodové hodnocení. Je to v souladu s politikou značky, která chce nejpozději v roce 2030 docílit toho, že v jejích vozech nezemře na silnici žádný řidič či spolucestující v Subaru a dokonce ani žádný cyklista nebo chodec, se kterým by některý z vyrobených exemplářů této značky mohl kolidovat.

Jedno z nejbezpečnějších aut na světě

Nová platforma, na které je vůz postavený, je podstatně tužší a dokáže lépe absorbovat případnou nárazovou energii. Současně to logicky má prospět jízdním vlastnostem, ať už na silnici nebo v terénu. To ovšem ověříme až během klasického týdenního redakčního testu.

Do výbavy se dostala také řada nových bezpečnostních asistenčních systémů. Například auto dokáže samočinně při couvání zastavit před překážkou (i to jsem si již mohl vyzkoušet) a pozornost řidiče neustále hlídá kamera v interiéru. Díky tomu se také vůz po rozpoznání některého z pěti předem navolených obličejů dokáže sám nakonfigurovat tak, jak je tomu kterému řidiči milé.

Konkrétně nastaví do příslušné polohy sedačku, zrcátka i teplotu na klimatizaci. Další zajímavou vychytávkou je instalace kamery, která monitoruje prostor vedle vozu na pravé straně. Lze tak zabránit například odření kola o obrubník, využít to pochopitelně lze také v terénu.

Součástí standardní výbavy je se stálým pohonem všech kol spolupracující režim X-Mode. Díky němu vůz v terénu přizpůsobuje podmínkám pod koly činnost motoru, převodovky, systému pohonu všech kol a brzd. Nyní lze navíc přepínat mezi nastaveními pro štěrk/sníh a hluboký sníh/bláto. Zatímco při prvně jmenovaném dbá elektronika na to, aby se kola neprotáčela, při druhém naopak dovoluje protočení a z toho plynoucí možnost "prohrabání se" na pevnější podklad.

Základní verze vozu se prodává za cenu 900 000 Kč. Součástí výbavy jsou už i v tomto případě mlhovky, ostřikovače světlometů, elektricky ovládaná a sklopná zrcátka, střešní ližiny, sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny, kožený multifunkční volant, duální automatická klimatizace s hlasovým ovládáním, rozmrazovač stěračů na předním okně, vyhřívání předních sedaček, řadicí páčky pod volantem, adaptivní tempomat, hliníkové pedály, asistenční systém pro sjíždění prudkých svahů a elektrická parkovací brzda.

Zmiňovaný systém monitorování řidiče je pak společně s kamerami, zobrazujícími celé okolí vozu, elektricky nastavitelnými sedačkami, bezklíčkovým odemykání a startováním, vyhříváním volantu i zadních sedaček a řadou dalších prvků již součástí druhého stupně výbavy (1 010 000 Kč).

Nejvyšší výbava Executive ( cena 1 130 000 Kč) pak má ještě kožený interiér, otevíratelné střešní okno, osmnáctipalcová hliníková kola nebo multimediální systém s devíti reproduktory a navigací.