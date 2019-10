Nový Land Rover Defender je pravým opakem toho klasického. Má mnoho chytré elektroniky a robustní šasi.

Land Rover Defender se představil v bývalé Pragovce v pražských Vysočanech. | Foto: Jan Markovič

Od roku 2016, kdy Land Rover ukončil výrobu svého stařičkého bytelného off-roadu Defender, fanoušci netrpělivě čekali, jak se podaří jeho designérům a inženýrům převést toto tradiční britské auto do moderní podoby. Výsledek se předvedl na autosalonu ve Frankfurtu a teď i v Praze. Byli jsme u toho.

Nový Land Rover Defender je naprostým opakem toho minulého. Skončila doba hranaté plechovky na žebřinovém rámu, kde je vše slyšet. Když jste zapnuli stěrače, pronikal do kabiny zvuk elektrického „relátka“, které je pohánělo. S dveřmi se muselo pořádně prásknout a za volantem se sedělo nakřivo. Pamětníci vědí, že nejlépe se jezdilo s loktem z okna ven – nebyla to póza, ale nutnost. Jinak byl člověk příliš přilepený na dveře.

To vše je teď pryč. Ze spartánsky zařízené plechovky, kterou šlo zdánlivě opravovat kladivem, je pro dvacátá léta jednadvacátého století SUV. Ale ne jen tak ledajaké. Ačkoliv se ho zdráháme označit za off-road, je to zřejmě nejschopnější SUV současnosti.

Auto má samozřejmě stálý pohon všech kol, redukční převodovku i mezinápravový diferenciál. Přikoupit si lze další diferenciál vzadu, to pokud to s terénem myslíte vážně. Do řeky se můžete vrhnout bez obav, protože auto zvládne až 90 cm hluboký brod. Pomáhá mu v tom i stylově integrovaný „šnorchl“, který si našel místo na straně řidiče. Auto má vlastní nové šasi, jenž slibuje trojnásobnou tuhost proti původnímu řešení.

V terénu pomáhá nejmodernější elektronika. Podobně jako další nové Land Rovery a Range Rovery, je i Defender vybaven systémem Terrain Response, který dokáže automaticky rozeznávat terén pod koly a podle toho přizpůsobovat reakce auta. K tomu je tu ještě vzduchový podvozek, který vůz zvedne a pomůže s překonáváním větších nástrah. Všude jsou kamery, včetně těch, jež snímají prostor pod vozidlem a řidiči poskytnou jakýsi virtuální průhled přední kapotou.



Volant je stejně robustní jako auto samotné. Více postřehů najdete ve fotogalerii.

Auto je to také velmi praktické. Lze ho zatížit až 900 kilogramy lidí nebo nákladu. K dispozici bude s pěti i sedmi místy k sezení. Na kouli lze zapřáhnout 3,7 tuny těžký přívěs. A pokud si hodíte do kufru nějaký ten špinavý náklad, půjde ho jednoduše umýt, protože je vyrobený z praktického vroubkovaného plastu (no jen aby se z něj dobře vyškrabávala i horší nečistota).

A jak působí naživo? Robustně, dominantně a luxusně. Jako by se neměl skoro ani jmenovat Land Rover Defender, ale raději Range Rover Defender. Mohli jsme si prohlédnout auto s pětidveřovou karoserií s číslem 110 (bude i tradiční krátká třídveřová verze označená 90) ve vysoké výbavě. Některé věci jsou tu už tak trochu na oko. Třeba povrch kapoty naznačující tradiční „pochozí“ hliníkové desky, na které se už ale stoupat asi nebude. Jsou spíš na ozdobu.

Pěkné ale je, že pokud to majitel myslí s terénem vážně, nemusí se bát o luxusní hliníková kola. Lze si objednat praktické ocelové disky, jejichž poškrábání od kamení nikdo oplakávat nebude. Jsou bílé, mají velikost 18“ a vlastně vypadají skvěle.

Vnitřek je na první pohled robustní. Materiály jsou dělané tak, aby se méně poškozovaly při ostrém zacházení. A tak mají sedadla například z odolné látky vyztužené bočnice. Plasty vypadají také solidně, prověří je ale až opravdové nasazení v akci. Za volantem se pak sedí jako v luxusním SUV.

Právě pocit z SUV převládá. Defender už uvnitř není ten unikátní kus staré techniky. Volant plný tlačítek, místo budíků displej a zábavní systém uprostřed. K tomu třeba head-up displej a nekonečná výbava elektronickými asistenty. Pryč je „kvedlavá“ páka manuální převodovky, nahradil ji vesmírný joystick automatu. Budete se tu cítit dobře, v pohodlí a bezpečí, jen už to prostě není ta stará plechovka. Což ostatně naznačuje fakt, že ceník k Defenderu je dlouhý 30 stran!

V nabídce budou nejprve čtyři motory, tedy dva benzinové a dva vznětové. Mají své označení podle výkonu v koních, naftu tedy zastupují čtyřválce D200 a D240, benzin pak motory P300 a P400. Poslední jmenovaný je šestiválec s mild-hybridní technologií. Plug-in hybrid přijede na začátku roku 2021, stejně tak naftový šestiválec, který bude bezesporu hodně žádanou jednotkou.

A jak je na tom tedy s cenou? O poznání dráž, než za co se prodával původní Defender. To je ale jasné, protože jde o vůz, který je o světelné roky dál ve všech směrech. Základ s dieselem začíná na 1 479 104 korunách, první benzin koupíte od 1 591 150 korun. Nejdříve se bude prodávat verze First Edition s lepší výbavou, ta stojí od 1 990 087 korun. Jen pro pořádek, nejdražší provedení Defender 110 X P400 pro ty, co chtějí to nejlepší, bude dostupný za 2 626 547. Ne, toto není auto pro každého. Lze ho ale už nyní objednávat, první kusy dorazí na silnice v dubnu 2020. Auto se vyrábí na Slovensku.

Naše postřehy z prvního živého setkání s Land Roverem Defender najdete v přiložené fotogalerii.