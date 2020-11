BMW odtajnilo vzhled a některé technické údaje o svém největším elektromobilu. BMW iX se začne prodávat na konci příštího roku.

BMW iX | Foto: BMW

Již za necelý rok se v továrně BMW v německém Dingolfingu začne vyrábět největší plně elektricky poháněný model značky BMW. Automobilka nyní odtajnila jeho hlavní přednosti.

Konstruktérům se podařilo vytvořit automobil, který má délku a šířku současného modelu X5, výšku pak lze srovnat s X6. Rozvor činí přesně tři metry. Vůz dostane také výkon, který je v souladu s pověstí prémiové sportovně orientované značky. Tudíž dva elektromotory poskytnou řidiči k využití 370 kW (500 koňských sil), což postačí na udělení zrychlení z nuly na stovku během pěti sekund.

V útrobách má být zabudována trakční baterie s kapacitou přesahující 100 kWh. Díky tomu a díky předpokládané spotřebě méně než 21 kWh/100 kilometrů má být dojezd více než šest stovek kilometrů. Přesné hodnoty ale budou ještě specifikovány.

Auto by mělo být využitelné i pro cestování na ještě delší vzdálenosti. To díky schopnosti absorbovat do akumulátorů elektřinu výkonem 200 kW. To znamená, že při desetiminutové zastávce u stojanu s rychlým stejnosměrným dobíjením se získá dojezd na dalších 120 kilometrů. Nabíjecí zásuvka je tam, kam se v případě aut se spalovacími motory obvykle zasouvá tankovací pistole - tedy za krytem na pravém zadním blatníku.

Automobilka ke konstruování tohoto nového modelu přistoupila velmi inovativně. Tudíž se kladl velký důraz na snížení hmotnosti a vynikající aerodynamiku. Hmotnost snižuje například hliníkový prostorový rám s karbonovými prvky a součinitel aerodynamického odporu Cx je i díky speciálně tvarované přídi jen 0,25. Na ní jsou třeba speciálně tvarované aktivní vzduchové klapky. Ty samy o sobě prodlužují dojezd o 25 kilometrů, dalších 15 přidaly například speciálně tvarované disky kol.

Cena je zatím tajemstvím

Typicky tvarovaná maska na přídi je zcela vyplněná. Jsou v ní mimo jiné zabudované radary a další senzory. Pro ty byl vyvinut i systém vyhřívání a čištění.

Ti, kteří občas například při parkování uštědří karosérii nějaký ten škrábanec určitě ocení to, že BMW iX má speciální polyuretanový povlak barevného lakování. Ten zvládá sám zacelit drobná poškození. Údajně stačí jednodenní pobyt vozu v prostředí, které má pokojovou teplotu. Případně lze vše urychlit za pomoci pětiminutového ohřívání konkrétního místa horkým vzduchem.

V interiéru zaujme například šestihúhelníkový volant, který je inspirován závodními speciály. Jeho tvar umožňuje lepší výhled na informační displej. Zajímavostí je možnost dokonce třístupňového vyhřívání tohoto klíčového ovládacího prvku. Obří panoramatické okno se pak obejde bez roletky. BMW jako první značka v automobilovém průmyslu totiž k zatmavování interiéru používá technologii tekutých krystalů.

V tichém interiéru se určitě ocení možnost vychutnat si zvuk linoucí se z celkem 30 reproduktorů příplatkové prémiové audiosoustavy Bowers&Wilkins Surround Sound Systém, která disponuje výkonem 1615 Wattů.

Další informace o tomto voze, včetně ceny, bude BMW zveřejňovat v průběhu příštího roku.