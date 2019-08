Snímek byl pořízen v poslední fázi testování. Premiéra nového Golfu se čeká na podzim.

Volkswagen Golf je etalonem hatchbacků nižší střední třídy. Vůz, který se bez přestání vyrábí od roku 1974, si za 45 let našel na 35 milionů majitelů. Teď přichází na řadu už jeho osmá generace, kterou by měla německá značka odhalit ještě letos na podzim. Dokazuje to i její první fotografie.

Jde o snímek vozu z poslední fáze testování. Auto už není výrazně zakryto plastovými panely, ale jen kamufláží s černými a bílými pruhy, která má divákovi znesnadnit představu, jak bude sériový produkt vypadat. Podle nás je ale celkem jasné, že se od současného designu Golfu příliš vzdalovat nebude.

Volkswagen snímek doprovodil velmi stručnou tiskovou zprávou. Ta říká, že vůz vstupuje do nové éry digitalizace, propojení, asistovaného řízení, on-line funkcí a služeb a éry elektrického ježdění. To naznačuje, že osmý golf nabídne celou řadu zajímavých funkcí a logicky se u něj počítá s elektrickým motorem.

Golf by se měl ve své nejnovější generaci představit v říjnu a ještě do konce roku se takézačne prodávat. Nová generace už nebude jezdit jako MPV Sportsvan. Důvod je jasný, úlohu takových rodinných aut už dnes převzala SUV.