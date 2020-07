Původně pro svého syna zkonstruoval slavný Ettore Bugatti zmenšeninu slavného automobilu Bugatti 35, se kterým závodila třeba i Eliška Junková. Nyní se obdobný vůz začal vyrábět znovu.

Bugatti Baby II | Foto: Bugatti

V pětisetkusové sérii vznikne vůz Bugatti Baby II. Na rozdíl od původního Bugatti Baby (nebo také Typ 52), který slavný konstruktér postavil pro svého čtyřletého synka, a který byl v polovičním měřítku v porovnání s originálním automobilem Bugatti 35, se však tentokrát jedná o elektromobil. Je to ovšem také zmenšenina - jeho rozměry jsou o čvrtinu menší než u původního vozu. To znamená, že je už určen pro starší řidiče. Tedy ne pro ty ve stáří do osmi let jako Baby I, ale spíše pro ty, kterým je kolem čtrnácti let.

Na vývoji Bugatti spolupracovalo s firmou The Little Car Company, která ho také vyrobí. Vůz, který má poháněna zadní kola a hydraulické brzdy s možností rekuperace energie, se bude prodávat ve třech verzích.

Ta nejlevnější přijde na 30 tisíc eur a je vyrobena z kompozitních materiálů. V útrobách se nachází pohonná baterie s kapacitou 1,4 kWh. Výkon elektromotoru lze nastavit ve dvou úrovních. V té první (nováčkovské) je rychlost omezena na pouze 20 kilometrů v hodině. V tom případě se z instalovaného výkonu elektromotoru využívá pouze 1 kW.

Úroveň "expert" již díky výkonu motoru nastavenému na 4 kW posune maximální výkon na rychlost 45 kilometrů v hodině. Dojezd na jedno nabití má činit přibližně 25 kilometrů.

Ten, kdo chce lepší verzi, může sáhnout po specifikaci Vitesse. V takovém případě je karosérie vyrobena z uhlíkového kompozitu a baterie má dvojnásobnou kapacitu - 2,8 kWh. Výkon motoru lze pomocí speciálního Bugatti Speed klíče odemknout až na 10 kW. Díky tomu půjde s vozítkem uhánět tempem až 70 kilometrů v hodině. Tato varianta už přijde v přepočtu na více než milión korun, přesně 43 500 eur.

Vrcholnou verzí je za částku 58 500 eur Pur Sang. Po technické stránce se jedná o identický automobil jako Vitesse, avšak karosérie je ručně vyklepána z hliníku. Její vytvoření údajně zabere dvě stě hodin práce.

Všechny kusy z limitované série již údajně mají své zákazníky. Ti se objednaných exemplářů dočkají buď ještě letos, případně během příštího roku.