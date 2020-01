V kategorii malých osobních automobilů je tradičně velká konkurence a u nás v ní navíc dlouhodobě vládne Škoda Fabia, takže zde není nijak snadné se prosadit. Nejnověji se o to bude pokoušet z brusu nová, šestá generace modelu Opel Corsa, která právě přichází na český trh.

Opel šel cestou co nejnižší možné ceny, v základu nabízí tedy jediný motor. | Foto: Opel

Svými kvalitami Corsa například dokázala natolik zaujmout mezinárodní porotu evropské ankety „Auto Best“, že se stala jejím letošním vítězem. Opel Corsa je technicky zajímavý malý vůz, s velmi dobře využitým obestavěným vnitřním prostorem, do kterého se celkem vejde pět cestujících a 309 litrů zavazadel. Po sklopení zadních sedadel se prostor pro náklad zvětší až na 1015 litrů, což je na auto dlouhé jen 406 cm úctyhodný objem.

Překvapující je také nízká hmotnost Corsy (od 1055 kg, která spolu s vynikající hodnotou aerodynamického odporu vzduchu (Cx = 0,29) přispívá k zajímavě nízké spotřebě. Ta se podle nových norem pohybuje v průměru od 4,1 do 4,9 l/100 km u benzinových verzí, což představuje u většiny motorů hodnoty emisí CO2 pod 100 g/km. V nabídce nechybí ani naftový čtyřválec, u kterého se podařilo snížit spotřebu až na 3,2 l/100 km a emise CO2 na 85 g/km.

Motory disponují výkony od 55 do 96 kW, tedy od 75 do 130 k, a jsou kombinovány s mechanickými pěti nebo šestistupňovými převodovkami. V nabídce nechybí ani zajímavý osmirychlostní automat. Náročnější zájemci si mohou vybírat z pěti výbavových variant – Corsa, Smile, Edition, GS Line a Elegance, plus celé řady prvků na přání, mezi kterými nechybí ani adaptivní světlomety LED Matrix, vyhřívaný volant, kožené čalounění s masážní funkcí, 17“ litá kola, parkovací asistent, couvací kamera a mnoho dalších vymožeností.

To, co potenciální zájemce ale zajímá nejvíc, je cena, která začíná na velmi lákavých 289 990 Kč. Ovšem za tuto cenu je auto bez klimatizace. Lépe vybavený diesel začíná od 379 990 Kč a poměrně slušně vybavená verze Smile, s klimatizací, řadou asistenčních systémů, zadním parkovacím asistentem, vyhříváním předních sedadel a volantu, spolu s mnoha dalšími užitečnými prvky,přijde na 315 tisíc Kč.