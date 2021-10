Land Rover připravil pro vůz poměrně širokou škálu pohonů. Včetně plug-in hybridů se stejně velkou baterií, jako mají malé městské elektromobily.

Range Rover 2021 | Foto: Land Rover

Ve verzích pro čtyři, pět, případně sedm cestujících se bude nabízet nová generace kultovního luxusního SUV Range Rover. Zmíněných sedm sedaček se samozřejmě vztahuje k variantě s prodlouženým rozvorem.

Auto si můžete podrobně prohlédnout v naší fotogalerii.

Design působí ještě "čistěji" a zaobleněji než u končící generace. Vše je samozřejmě také důsledkem snahy o co nejmenší aerodynamický odpor. Jeho koeficient je na SUV poměrně zajímavých Cx 0,30.

Konstruktéři se také zaměřili na vylepšení jízdních vlastností. Použili proto zadní pětiprvkovou nápravu, vzduchové odpružení a elektronicky řízené stabilizátory. Značka uvádí, že vůči pohybům karosérie můžou v opačném směru působit točivým momentem až 1400 Nm.

Systémy řízení podvozku spolupracují také s navigací a dalšími elektronickými čidly, což umožňuje předem připravit odpružení na blížící se podmínky na cestě.

Auto má také systém natáčení zadních kol. Ty se můžou odchýlit od přímého směru až o 7,3 stupně. Vůz se pak zvládne otočit kolem své podélné osy v kruhu s průměrem 11 metrů.

Pro evropské zákazníky budou v nabídce tři zážehové, tři vznětové a dvě plug-in hybridní pohonné jednotky. Plug-in hybridy kombinují třílitrový zážehový šestiválec s elektromotorem, který má výkon 141 koní integrovaným do převodovky. Vůz si bere v elektrickém módu z baterie, která má využitelnou kapacitu 31,8 kWh. V režimu WLTP by pak vůz bez vypouštění emisí mohl ujet 100 kilometrů, v reálném životě to samozřejmě bude o několik desítek méně. Auto umí v této motorizaci zrychlovat z nuly na stovku během 5,6 sekundy.

Reproduktory v hlavových opěrkách…

Ještě působivější výkony samozřejmě nabídne osmiválec 4,4 s 523 koňskými silami. Všechny nové Range Rovery budou samozřejmě disponovat pohonem všech kol. V sériové výbavě je také uzávěrka zadního diferenciálu.

Uvnitř naleznou zákazníci multimediální displej s úhlopříčkou 13,1 palce. Místo klasického přístrojového štítu je před volantem umístěna další obrazovka - s 13,7 palce velkou úhlopříčkou.

Rovněž dozadu lze umístit další tři displeje - dva pro zábavní systém a třetí (v případě montáže dvojice luxusních sedaček) pro ovládání komfortních funkcí vozu.

Do vozu si lze objednat také hudební systém Meridian s výkonem 1600 Wattů. Obsahuje také čtyři dvojice reproduktorů zabudované do hlavových opěrek. Ty pak umožňují vytvořit pocit, jaký mají lidé při použití špičkových sluchátek.