Městské crossovery jsou kategorií automobilů, které v současné době zažívají největší boom. Přestože konstrukčně vycházejí z malých hatchbacků, svými rozměry už konkurují o třídu větším vozům.

Renault Captur (2020) | Foto: Renault

Renault už v České republice nebude nabízet model Scénic. Tedy kratší ze dvou variant rodinného velkoprostorového vozu (Gran Scénic v nabídce zůstává). Je to důsledek příchodu nové generace modelu Captur. Ten v porovnání se svým předchůdcem narostl do délky o plných deset centimetrů. V podélném směru teď měří 423 centimetrů. Má samozřejmě také větší kufr. Lze do něho naložit 400 litrů (dříve 377).

To ale v konečném důsledku znamená, že dealeři si oblíbený model Captur v novém vydání mohou dovolit nabízet za výrazně vyšší cenu než ještě před pár týdny starou verzi. A to navzdory faktu, že auto má výhradně pohon předních kol.

Nyní vůz začíná na cenové úrovni 390 000 Kč, což je o citelných 80 000 Kč více než dosud. Na druhou stranu, kromě větších rozměrů auto nabízí také bohatší výbavu.

Základní verze Zen s tříválcovým motorem 1,0 TCE s výkonem rovné stovky koňských sil a pětistupňovou manuální převodovkou obsahuje také LED světla, systém pro sledování jízdy v pruhu, čtení dopravních značek, tempomat, aktivní nouzové brzdění, manuální klimatizaci, kožený volant, multimediální systém se sedmipalcovým displejem, elektricky ovládaná okna a zpětná zrcátka a šestici airbagů.

Vyznat se v ceníku není složité

Vyšší stupeň výbavy je pouze jeden - Intens. Jeho součástí je ale už i automatická klimatizace, navigace, parkovací senzory, kola z lehké slitiny, dvoubarevné lakování karosérie, elektrická parkovací brzda a lepší světlomety. Cenový odstup je přijatelných padesát tisíc Kč. Takové auto pak stojí přinejmenším 440 000 Kč.

Kromě zmíněného základního agregátu si lze nechat do auta namontovat ještě čtyřválcovou benzinovou třináctistovku s výkonem 130, případně 155 koní. Tento nejvýkonnější motor je spojen výhradně se sedmistupňovým automatem, slabší verze, stejně jako diesel turbodiesel se 115 koňmi, můžou spolupracovat buď s tímto ústrojím nebo šestistupňovými manuály.

V létě pak bude možné získat ještě captur s pohonem typu plug-in hybrid.

Mezi konkurenty Capturu lze řadit například Peugeot 2008, ale také Škodu Kamiq, Volkswagen T-Cross a řadu dalších automobilů.