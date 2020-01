Základní výbava osmé generace nejprodávanějšího evropského auta je velice dobrá. Pod kapotou se nachází litrový tříválec.

Volkswagen Golf 8. generace | Foto: Volkswagen

Přesně 479 900 Kč. Tolik činí základní cena nejlevnější verze nového Volkswagenu Golf. Tedy exempláře osmé generace, u které u tuzemských dealerů právě začíná předprodej.

Minulé provedení se doprodávalo za ceny startující o 27 000 Kč níže. Tuzemské zastoupení značky však argumentuje, že za současnou cenu zákazník získá mnohem bohatší výbavu. Jakou? Posuďte sami: Nejlevnější verze označovaná pouze jako "Golf", která se však pojí výhradě s benzinovým litrovým tříválcem (81 kW) a manuální šestistupňovou převodovkou obsahuje například přední a zadní LED světlomety, digitální přístrojový štít, bezklíčkový přístup do vozu, automatickou klimatizaci, asistent pro jízdu ve vybraném pruhu, vyhřívané přední sedačky a volant i mobilní internetové služby a funkce We Connect a We Connect Plus.

Za všechny tyto prvky se v minulé generaci připlácelo. Cenová úspora pro zákazníka dosahuje více než 36 000 Kč.

Za přímého konkurenta tohoto vozu se dá nepochybně pokládat také hatchback Škoda Scala. Ten je sice v základní výbavě výrazně levnější - dá se získat již za 377 900 Kč (-102 000 Kč), ovšem se slabším motorem (70 x 81 kW) a samozřejmě chuději vybavený. Akční verze 125 let stojí (s motorem 1,0 TSI - 85 kW) úplně stejnou částku jako vstupní úroveň Ambition - tedy zmíněných 377 900 Kč). A obsahuje navíc vyhřívané sedačky a trysky ostřikovaců, elektrické ovládání rovněž zadních oken, další 4 reproduktory, malý kožený paket, šestnáctipalcová kola z lehké slitiny a zadní parkovací senzory.

Ovšem, aby zákazník získal úplně vše, co obsahuje zmíněný nejlevnější nový golf, musel by volit druhý nejvyšší stupeň výbavy, což je Style. U toho stojí v oficiálním ceníku Škody-Auto (opět s motorem 1,0 TSI - 85 kW) částka 457 900 Kč. Navíc by si musel přikoupit ještě pakety Extra (jeho součástí je kromě jiného také bezklíčkové odemykání) za 15 000 Kč a paket Connectivity (obsahuje také virtuální kokpit) za dalších patnáct tisíc korun. V tom případě už auto stojí 487 900 Kč a vychází tedy dráže než zmíněný nejlevnější Golf.

A co třeba Hyundai i30?

Na druhou stranu, na obranu Scaly však musíme dodat, že tato zvolená výbava společně s pakety už přináší i hodně věcí nad úrovní tohoto golfu. Například dvouzónovou automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru, Bi-LED světlomety s funkcí adaptivního svícení a řadu dalších prvků. Navíc je Scala v porovní s Golfem prostornější. Konkrétně zavazadlový prostor má objem 467 litrů, zatímco u Golfu je to 380.

V porovnání s těmito dvěma vozy se může jevit jako zajímavá volba další v tuzemsku vyráběný automobil - Hyundai i30 v karosářské verzi hatchback. Jeho základní cena je suverénně nejnižší - vejde se dokonce pod hranici 300 000 Kč. Přesně je to 299 990 Kč.

I v maximální řádné výbavě Style a se srovnatelným motorem 1,0 T-GDi, který má ovšem výkon dokonce 88 kW, přijde vůz nyní na 399 990 Kč. Přední světla potom budou Bi-LED a klimatizace automatická a dvozónová. Na druhou stranu, ani žádný příplatkový paket nevnese do auta digitální přístrojový štít nebo bezklíčkové odemykání a zamykání. To se však může velmi rychle změnit, protože na letošek je plánován facelift.

Hyundai i30 má navíc také o patnáct litrů větší kufr než Volkswagen Golf.

Kdo bude chtít Golf VIII se silnějším motorem než je zmíněný litrový tříválec, bude vždy platit přes půl miliónu včetně DPH. Například druhý stupeň výbavy Life se čtyřválcovým zážehovým agregátem 1,5 TSI (96 kW - 130 koní) vyjde na 548 900 Kč. V autě již bude ale nad rámec vstupní výbavy namontováno například ambientní osvětlení, dále středové loketní opěrky vpředu i vzadu, třízónová automatická klimatizace, adaptivní tempomat a parkovací senzory. Rovněž šestnáctipalcová kola z lehkých slitin.

Stejný agregát bude vstupní motorizací i pro výbavu Style. Její cena činí nejméně 614 900 Kč. Řidič pak bude moci využívat například i navigaci, ergonomická sedadla, LED světla Plus a řadu bezpečnostních asistentů.

Konečně pro výbavu R-Line je vstupní motorizací motor 1,5 TSI - 150 kW. Lze ji koupit od 650 900 Kč. Výbava obsahuje také sportovní podvozek, sportovní sedačky, upravený design exteriéru a interiéru a sedmnáctipalcová kola z lehkých slitin.