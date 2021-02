Za měsíc si zákazníci budou moci koupit nejostřejší model, jaký kdy stvořili technici divize M automobilky BMW.

BMW M5 CS (2021) | Foto: BMW

Zkratka CS v řeči BMW označuje Coupe Sport, tedy nejsportovněji laděné verze daného typu vozu. Až dosud si zákazníci v showroomech této automobilky mohly koupit CS jen v řadách 2,3 a 4. Nyní tedy přichází na řadu "pětka".

Podrobně ji představujeme v naší fotogalerii.

Za tuto verzi si samozřejmě bavorský výrobce prémiových automobilů nechá řádně zaplatit. Posuďte sami: zatímco "běžná M5 přijde na 3,3 miliónu korun a vylepšená M5 Competition na 3,5 miliónu, tak příplatek za zmíněná písmena CS je dalších 1,3 miliónu korun. Za to byste si klidně mohli pořídit další nové BMW 5. Ale pravda - šlo by o základní verzi.

Zpět ale k vrcholnému provedení. Pod kapotou pracuje osmiválcový přeplňovaný agregát, který poskytne řidiči k využití 635 koňských sil. To je zdánlivě malé navýšení oproti zmiňované verzi Competition. Nejvyšší točivý moment 750 Nm se pak nezměnil více, i když v CS je dostupný ve vyšším spektru otáček (až do bezmála 6 tisíc za minutu). Je to nejvýkonnější motor, jaký byl kdy v sériovém automobilu BMW M GmbH použit.

Podstatné je ale odlehčení. Jedná se o zhruba sedmdesát kilogramů, přičemž plech na kapotě a dalších menších povrchových dílech nahradil karbon. Z tohoto materiálu jsou také vyrobené zadní sedačky a brzdy. Ty samy o sobě snížily celkovou hmotnost o 23 kilogramů. Jízdním vlastnostem napomůžou samozřejmě také dvacetipalcová kovaná kola a snížení světlé výšky o sedm milimetrů.

Ve standardu je osmistupňová automatická převodovka a pohon všech kol. Kdo má ale zájem, může ho deaktivovat a jezdit jen s pohonem zadní nápravy.

Svítí žlutě..

Vzadu pak ubylo jedno místo pro cestující. Jsou zde tedy dvě samostatná sedadla. Na silnici si auta hned všimnete. Například díky žlutému odstínu světel pro denní svícení v předních světlometech. Také zvuk bude nezaměnitelný. To díky speciálnímu výfukovému systému z nerezu.

Díky tomu všemu je vůz schopen zrychlení z nuly na stovku během rovných tří sekund, což je o tři desetiny sekundy lepší hodnota než v případě již zmiňovaného M5 Competition. Rozjezd na tempo 200 kilometrů v hodině pak trvá 10,3 sekundy.

Na německé dálnici, případně na nějakém závodním okruhu lze vůz rozjet až na 305 kilometrů v hodině. Šlo by pravděpodobně ještě více, ale na této hodnotě zasahuje elektronický omezovač. A pokud by vás zajímala oficiální normovaná spotřeba v kombinovaném režimu, pak vězte, že jde o 11,1 litrů na sto kilometrů.

Kdo má o auto zájem, neměl by s rezervací u dealerů příliš otálet. Hovoří se totiž o tom, že půjde o limitovanou edici.