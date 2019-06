Výhodou vozu má být fakt, že je zvenčí naprosto k nerozeznání od běžných SUV.

Podnikatelé, diplomati, diktátoři – ti všichni potřebují co nejbezpečnější vozidla ke svému přesunu. Proto pro ně řada automobilek, povětšinou tedy těch luxusních, staví speciální obrněná vozidla. Je to případ i švédského Volva, které vyrábí pancéřované vozy, jenž zvenčí nerozeznáte od běžných modelů. A to se hodí, pokud na sebe nechcete příliš upozorňovat.

Po menším obrněném XC60, přichází na řadu velké SUV XC90 Armored. To splňuje certifikaci VR8 společnosti VPAM, která zkoumá a testuje zbraním odolné materiály. Certifikát je druhý nejvyšší. To znamená, že auto odolá střelbě z lehkého kulometu a výbuch trhaviny.

Posádka je chráněna ocelovým brněním o síle 10 milimetrů. Speciální neprůstřelná skla jsou tlustá 50 mm. Celkem si auto na palubě veze 1,4 tuny bezpečnostního materiálu navíc, což při plném obsazení pěti cestujícími znamená, že celý kolos bude vážit 4490 kilogramů. I proto ho pohání benzinový turbomotor T6 ve spojení s pohonem všech kol.

Automobilka tají, jakou další výbavu a ochranu může obrněné Volvo na palubě mít. Sama jej navíc nevyrábí. Poté, co auto sjede z linky ve švédské Torslandě, zamíří do Německa. Konkrétně do Brém, kde se přestavby ujme společnost TRASCO. První obrněná Volva XC90 se dostanou na silnice v polovině roku 2020. Automobilka tají i jejich prodejní cenu, ale dá se hádat, že malá rozhodně nebude.