Šestá Corsa by měla na jedno nabití ujet až 330 kilometrů, dobíjení zabere půl hodiny.

Opel ještě letos na silnice pošle už šestou generaci městského hatchbacku Corsa. Auto v novém designu bude jezdit nejen s benzinovými a naftovými motory, ale i jako elektromobil. Právě poslední zmiňovanou variantu Corsa-e předvádí automobilka jako první.

Auto pohání elektromotor o výkonu 100 kW, tedy 136 koní. K dispozici mají být baterie s kapacitou 50 kWh. To by podle měření WLTP mělo stačit na dojezd až 330 kilometrů na jedno nabití. Opel přitom slibuje, že u nejrychlejších dobíjecích stanic si řidiči z nuly na 80 procent postojí půl hodiny.

Auto s délkou 4,06 metru (auto je navíc o 48 mm nižší než minulá generace) by mělo díky výkonnému motoru zrychlovat z nuly na 100 km/h za 8,1 sekundy. To je chválihodná, nicméně nikterak skvělá hodnota. Opel ale upozorňuje, že v městském provozu půjde o velmi mrštný vůz. Využívá k tomu údaj zrychlení z nuly na 50 km/h za 2,8 sekundy.

Na palubě nebudou chybět moderní technologie, K dispozici by měl být adaptivní tempomat. Ke koupi budou také chytré full-LED světlomety s technologií Matrix. Mělo by jít o premiéru mezi malými městskými vozy. Dá se hádat, že na premiéru Opelu Corsa si počkáme do podzimního Frankfurtu.