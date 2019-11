Auto je hůř vybavené než sesterský Peugeot 208. Škoda Fabia nebo Renault Clio na něj nestačí motorově.

Opel šel cestou co nejnižší možné ceny, v základu nabízí tedy jediný motor. | Foto: Opel

Německá automobilka na český trh poslala novou generaci svého oblíbeného malého vozu. Opel Corsa se chlubí bohatou elektronickou výbavou a poměrně nízkou základní cenou. Ta s využitím současné akční ceny (minus 30 tisíc korun oproti standardu) začíná na 289 990 korunách. Cenově se tak řadí zhruba do průměru. Je dražší než Škoda Fabia, ale levnější než Peugeot 208, který s ním sdílí technologický základ včetně platformy a pohonných jednotek.

Opel šel bohužel cestou co nejnižší možné ceny, kterou pak může propagovat na billboardech. To znamená, že za zmíněných 289 990 korun jej sice seženete, ale pouze s jediným motorem. Jde o benzinovou jedna-dvojku o výkonu 55 kW s pětistupňovou manuální převodovkou (akcelerace 0-100 km/h za 13,2 sekundy). Ostatní motory jsou už dostupné jen ve vyšších verzích.

Základní výbava se jmenuje Corsa a kvůli ní je nový kompaktní Opel jedním z mála aut na českém trhu, které v základu nenabízejí klimatizaci. Dalším je například konkurenční Renault Clio, absence tohoto jinak samozřejmého prvku výbavy je pak logická i u nízkonákladového vozu Dacia Sandero, který je s přehledem nejlevnějším autem v kategorii (179 900 korun).

Na rozdíl od Dacie rozhodně nelze výbavu Corsa označit za variantu „žebrák“. Auto je totiž už v základu nadité moderní elektronikou. Jsou tu senzory únavy řidiče, brzdový asistent nebo varování před vybočením z jízdního pruhu. Kupodivu nechybí ani tempomat. Je tu také centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrická okénka nebo zpětná zrcátka i palubní počítač.



Peugeot 208 sdílí s Opelem Corsa technický základ. Je o něco dražší.

Pokud chcete klimatizaci, musíte sáhnout po druhé verzi Edition. V ní s totožným motorem začíná cena na 299 990 korunách, jde tedy jen o desetitisícový příplatek, který navíc přidá i kliky v barvě karoserie i kůží potažený volant (s vybranými motory). Se silnější jednotkou 1.2 Turbo (74 kW) vůz stojí 329 990 korun, pokud si ji vyberete s osmistupňovým automatem tak 392 990 korun. S dieselovým 1.5 CDTI (75 kW) pak vyjde na 379 990 korun.

U Peugeotu 208 jsou v nabídce stejné motory. Auto má dokonce i podobnou strukturu výbav. Také vůz francouzské provenience nabízí v základu jménem Like jen motor 1.2 PureTech 75 (55 kW). Začíná na ceně 295 000 korun (po akční slevě 40 tisíc), tedy o šest tisíc korun dráž než Opel. Výbava je obdobná, Peugeot má ale už v základu klimatizaci.

Pokud chcete silnější motory, musíte sáhnout po druhé výbavě Active, jež přidává nejen systém pro rozpoznávání značek, LED pro denní svícení nebo elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka, ale i možnost připlatit si za řadu dalších komfortních prvků, které v základu nejsou. Stačí přidat 10 tisíc korun a už máte automatickou klimatizaci, pětitisícovka vám zase otevře cestu k bezklíčovému startování motoru.

V této verzi stojí auto nejméně 315 tisíc korun s motorem 1.2 PureTech 75, 345 tisíc s výkonnějším 1.2 PureTech 100 (za verzi s automatem zaplatíte 395 tisíc) a s dieselem pod kapotou vyjde na 385 tisíc korun. Jak je vidět při porovnání s Opelem, Corsa si drží cenu níž, ale jen o několik tisíc. Peugeot je stále trochu napřed s výbavou.

Jak ale dopadne nová Corsa ve srovnání s Fabií? Škoda pro svůj kompaktní model připravila velmi jednoduchou nabídku. Aktuálně se prodává pouze se dvěma tříválcovými benzinovými motory, tedy velmi slabým 1.0 MPI (44 kW) a přeplňovaným 1.0 TSI o výkonu 70 kW. V základní verzi stojí 269 resp. 304 900 korun. Začíná tedy výrazně níž než Corsa, ale se slabší jednotkou.



Škoda Fabia má sice jeden z nejslabších motorů na trhu, nové Clio ale předjede.

První výbava Active nicméně nabízí kromě bohaté elektronické výbavy i LED pro denní svícení, klimatizaci, elektrická okna vpředu, elektrická zrcátka nebo centrální zamykání s dálkovým ovládáním. Vyšší výbava Ambition (o 20 tisíc korun dražší u obou motorů) pak dodává volant v kůži, 15“ kola z lehké slitiny, mlhovky, chromové ozdoby nebo schránku na brýle. Je škoda, že kvůli tempomatu si je nutné pořídit až verzi Style, jež je určena jen pro silnější motor a stojí o 50 tisíc korun navíc vůči základu. Pak už je ale volant multifunkční, k dispozici je automatická klimatizace nebo asistent pro rozjezd do kopce. Tempomat se dá ale také dokoupit ke druhé výbavě za devět tisíc korun.

Ani Renault Clio nenabízí tak slabý motor jako Škoda Fabia, i když je poměrně blízko. Jeho litrový tříválec SCe 65 produkuje pouhých 48 kW, což z něj dělá hlemýždě s akcelerací z nuly na 100 km/h za 17,1 sekundy. Fabia závody šneků s Renaultem vyhraje, protože bude na stovce o půl sekundy dříve. Francouz je ale ještě levnější než Fabia. Vyjde v základní verzi Life na 259 tisíc korun.

A co v Life dostanete? Jsou to full-LED světlomety, což je v základních verzích kompaktů unikum. Je tu i tempomat, centrální zamykání a barevný displej místo klasických budíků. Klimatizace ovšem chybí, pro tu musíte do vyšší verze ZEN. V ní se už loudavý motor naštěstí nevyskytuje, a tak můžete vybírat mezi přeplňovaným TCe 100 se 74 kW výkonu nebo dieselovým Blue dCi 115 o síle 85 kW. První stojí díky zaváděcí ceně 299 tisíc korun, druhý pak 375 tisíc. Jen nafta má ale šestikvalt.