Nový Opel se oproti minulé generaci zmenšil, Volkswagen Arteon získal po faceliftu také nový typ karosérie

Nový Opel Mokka | Foto: Opel

Už s technikou dodanou z francouzského koncernu PSA se bude na trh dodávat nová generace malého městského SUV Opel Mokka. Automobilka nyní informovala, že se vůz v porovnání s původní verzí zkrátil o 12,5 centimetru a bude tak na délku měřit jen 415 centimetrů.

Uvntiř však má přesto zůstat dost místa pro pětici cestující a zavazadlový prostor si zachoval přibližně stejný objem (350 litrů).

Mokka se stává prvním Opelem s novým designovým pojetím této tradiční německé značky. Na přídi se objevuje takzvaný Opel Vizor a uvnitř plně digitální kokpit Opel Pure Panel. Na to, jak to vypadá ve skutečnosti, se můžete podívat do naší fotogalerie.

První snímky, které zatím automobilka zveřejnila, zachycují elektrickou variantu. Ta bude využívat stejný pohonný systém jako má například Corsa-e a Peugeot e-208. To znamená elektromotor s výkonem 100 kW (136 koní), kterému dodává trakční baterie s kapacitou 50 kW. Dojezd tohoto vozu na jedno nabití má činit podle normy WLTP až 322 kilometrů. Prakticky souběžně s elektromobilem Mokka se ovšem na počátku příštího roku objeví na trhu i verze se spalovacími agregáty.

Vzhledem k menším rozměrům a snížením hmotnosti (mezigeneračně až o 120 kilogramů) i novým pohonným jednotkám se dá předpokládat také poměrně významné snížení spotřeby.

Arteon R nabídne až 320 koní

Další novinka přijíždí vlastně ve dvojím vydání. Kromě faceliftu Volkswagenu Arteon, který nyní hraje roli vlajkové lodi největší evropské automobilky, se současně představuje nová karosářská verze tohoto vozu. Jedná se o takzvaný shooting brake, neboli sportovní kombík.

Vpředu mají oba vozy nově tvarovaný nárazník s většími nasávacími otvory pro přívod vzduchu po stranách. Za příplatek bude v nabídce také světelná lišta na přídi, která propojuje světla pro denní svícení. Boční profil mají oba Arteony stejný až po takzvaný B sloupek. Vzadu je pak samozřejmě jiná linie střechy, shooting brake také získal rozšířenější blatníky. Zajímavé je, že objem zavazadlového prostoru se téměř neliší. Shooting brake nabídne o dva litry více (565 versus 563 v případě fastbacku).

V základní výbavě obou Arteonů je teď digitální přístrojový štít, ovládání klimatizace výhradně na dotykovém displeji a hodnotnější dekorační prvky na palubní desce.

Mezi pohonnými jednotkami budou zásadně čtyřválce. Nabídka začíná agregátem 1,5 TSI a pokračuje přes dvoulitrový zážehový motor s objemem válců 2,0 litru a výkonem 140 nebo 206 kW. Dvoulitrový turbodiesel pak může mít výkon buď 110 nebo 147 kW. Kromě toho bude moci zákazník zvolit i verzi GTE, což je plug-in hybrid. Výkon této pohonné soustavy je 160 kW. Pod zadními sedačkami je uložena baterie s kapacitou 13 kWh. Ta umožní dojezd čistě na elektřinu zhruba 54 kilometrů.

Specialitkou je verze R. Tu může pohánět dvoulitrový čtyřválec poskytující až 320 koní. Spolupracuje s automatickou předvodovkou a pohonem všech kol.