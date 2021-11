Počet modelů osobních aut, které vznikají v celkem čtyřech automobilkách na území naší republiky, je v současné době na rekordní úrovni. V budoucnosti bude klesat.

Toyoty Yaris se montují na stejné lince jako menší typy | Foto: Radek Pecák

Před 30 lety, pokud nepočítáme malosériovou kopřivnickou Tatru 613, se na území České republiky vyráběl pouze jeden jediný typ osobního vozu. Byla jím Škoda Favorit. Dnes si z nabídky typů, které montují dělníci ve čtyřech výrobních závodech, může vybrat prakticky každý zájemce o nové auto. Výjimku tvoří snad pouze čistě sportovní, luxusní a klasické offroadové automobily.

Na to, jaké to jsou, a kde přesně vznikají, se můžete podívat do naší fotogalerie. Řazeny jsou podle abecedy

Počet vyráběných modelů 9. listopadu v deset hodin a dvacet minut dopoledne rozšířila Toyota Yaris, která je úřadujícím Evropským autem roku. Začali ji montovat dělníci v továrně u středočeského Kolína, která už nyní náleží výhradně největší automobilce světa.

"První vyrobený exemplář nebude určený pro zákazníka, ale zůstane v našem majetku," informoval ředitel výrobního závodu Robert Kiml.

První vyrobená Toyota Yaris na územi České republikyZdroj: Radek Pecák

Temně červený Yaris s černou střechou má ve svých útrobách zabudováno hybridní pohonné ústrojí. Zákazníci si ale také budou moci objednat výrobu verze s benzinovým spalovacím agregátem.

Kvůli výrobě tohoto vozu musela Toyota investovat do svého výrobního podniku 4,5 miliard korun a vznikly čtyři nové haly. Také se nabralo dalších 1600 pracovníků. "To jednak proto, že se nyní jednak vyrábí ve třísměnném provozu, a jednak kvůli větší náročnosti výroby složitějšího modelu Yaris, na což je potřeba více pracovníků," vysvětlil Robert Kiml.

Řada modelů brzy skončí

V budoucnosti má každý den sjíždět z výrobní linky zhruba 400 - 500 Yarisů, což je polovina maximální kapacity. Druhou polovinu bude tvořit nový model Aygo X. Yarisy se i nadále budou dělat také v další evropské továrny Toyoty, která je ve Francii. Oba závody si podělí produkci jednotlivých detailních specifikací.

Zatím však ale mají v české továrně převahu na výrobní lince již patnáct let vyráběná" trojčata" Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108. Žádné nové si již zákazníci u dealerů objednat nemůžou. Nyní se do konce roku budou pouze vyrábět dříve objednané kusy.

Nejvíce typů vozů samozřejmě v současnosti v České republice ve svých dvou závodech produkuje Škoda Auto. Kromě svých jedenácti typů (zahrnujeme do tohoto počtu i kombíky odvozené od fabie, octavie a superbu) v Kvasinách ještě montuje španělské vozy Seat Ateca a Cupra Ateca.

V Nošovicích pak z továrny korejské značky Hyundai v současné době vyjíždějí tři karosářské verze modelu i30, dále SUV Tucson a elektrické menší SUV Kona Electric.

V budoucnosti se však počet modelů vyráběných na našem území ze současného počtu 22 nejspíše sníží pod dvacítku. Již nyní je totiž jisté, že v Kolíně budou dělat jen dva typy vozů, v Kvasinách skončí produkce Cupry a Seatu, stejně jako obou karosářských provedení Superbu, stejně jako v Mladé Boleslavi odejde do výsluhy Fabia Combi.

Zatím jedinými novými známými typy aut, které naopak výrobní program rozšíří, jsou zmíněné Aygo X a Škoda Enyaq Coupe. Je ale pravděpodobné, že Škoda připraví pro obě své výrobní lokality další nové typy elektromobilů.