Na oslavu desátého výročí kultovního supersportu automobilka Pagani připravila speciální edici Pacchetto Tempesta

Pagani Huayra Pacchetto Tempesta | Foto: Pagani

Přesně 815 koňských sil dostane k využití řidič nové verze supersportu Pagani Huayra v poslední edici Pacchetto Tempesta. Toto číslo je o osm procent vyšší než v případě standardní verze.

K tomu se přidávají další vylepšení, jejichž účelem je hlavně zvýšení přítlaku a jízdní stability. Například vpředu na nárazníku je nový splitter a zadní křídlo má integrovanou centrální ploutev.

Jo, abychom nezapomněli, důležitým rozpoznávacím znamením je šestice výfukových koncovek. Čtyři jsou pro Pagani na typickém místě, dvě pak procházejí difuzorem.

Zvýšení výkonu se obešlo bez elektrifikace. I nadále pohání Huayru spalovací šestilitrový dvanáctiválec od AMG, který přeplňují dvě turbodmychadla.

Speciální edice k desetiletům existence tohoto vozu má prý také řadu úprav v interiéru. O tom, jaké to konkrétně mají být, zatím Pagani mlčí.

Naopak se již objevily první zvěsti o chystaném nástupci tohoto auta. Projekt nese označení C 10 a opět to bude čistočistý "spalovák". Motor AMG V12 s objemem šest litrů, který italský výrobce používá, má totiž homologaci až do roku 2026.