Toyota představuje druhou generaci sedanu poháněného za pomoci vodíkových palivových článků. Parametry vypadají zajímavě. MAN přemýšlí také o přechodném řešení - spalování vodíku v motoru.

Nová generace Toyoty Mirai | Foto: Toyota

Zhruba 650 kilometrů na jedno natankování by měla v reálném provozu ujet nová Toyota Mirai. Je to zhruba o třetinu větší vzdálenost, než jakou zvládala první generace stejného vozu. Jedná se samozřejmě o elektromobil, ovšem na rozdíl od bateriových elektromobilů, které musí u dobíjecí stanice na kompletní zaplnění svých baterií čekat dlouhé desítky minut, Mirai může po natankování svých vodíkových nádrží vyrazit na další cestu již za pět minut. Elektřinu potřebnou pro pohon motoru si totiž vyrábí z vodíku a vzdušného kyslíku přímo na palubě.

Tato technologie v posledních měsících po letech váhání získává opět na popularitě. Zdá se tedy, že k zatím dvěma typům komerčně nabízených vozidel s vodíkovými palivovými články (kromě zatím první generace vozu Toyota Mirai se jedná ještě o Hyundai Nexo), by mohly rychle začít přibývat další. Parametry výkonu i dojezdu těchto vozů se totiž vylepšují podstatně rychleji než v případě bateriových elektromobilů. Například nová generace bateriových článků Panasonic má energetickou hustotu oproti těm současným zvýšenou jen o pět procent. Na druhou stranu by se měly dát ale výrazně rychleji dobíjet.

V posledních dnech se objevily v médiích nová oficiální vyjádření představitelů významných automobilových značek. Konkrétně šéf Opelu Michael Lohscheller prozradil, že tato automobilka začne se silničními testy vozů s vodíkovými palivovými články již v roce 2021.

Technologie má být zabudována do útrob modelu Zafira Life. To je symbolické, protože již v roce 2000 vyvinula značka s bleskem ve znaku tehdy ještě ve spolupráci s experty koncernu Genereal Motors vodíkový automobily HydroGen1, který byl postaven na základě vozu Zafira. Opel je v koncernu PSA (do kterého nyní spadá), zodpovědný právě za vývoj palivových článků.

Bude se vodík také spalovat?

Dříve než v osobních autech ale vodík k pohonu začne v masovějším měřítku využívat v nákladní dopravě. Jasný plán má například MAN. Podle plánů mají být první prototypy vyrobeny již v roce 2021. „MAN navíc kromě palivového článku hodlá testovat i využití spalovacího motoru na H2.

Podle společnosti MAN jsou výhody zřejmé: „Tato forma elektromobility velmi šetrná k životnímu prostředí, jelikož při používání palivových článků nevznikají žádné emise škodlivé pro klima. Emituje se jen vodní pára. Navíc mají dojezd kolem 800 kilometrů díky výrobě energie na palubě, což je dostatečné pro dálkovou přepravu s vysokým užitečným zatížením.

Vodíkový spalovací motor by podle plánů MANu mohl sloužit jako takzvaná přemosťovací technologie. První testovací jízdy ve spolupráci s vybranými zákazníky jsou plánovány na období 2023/2024. Připomínáme, že MAN je součástí největší evropské automobilky Volkswagen a získané poznatky tak budou moci velmi rychle využít i další značky.

A zprávy o rychlém zavádění vodíkových technologií do praxe přicházejí rovněž z Číny. Třeba velký automobilový koncern SAIC oznámil, že běhen příštích pěti let uvede do výroby deset modelů s vodíkovými palivovými články. Zatím by se mělo jednat o menší užitková vozidla, včetně těch určených pro přepravu cestujících.