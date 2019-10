Stát má v plánu pro držitele registrační značky s písmeny EV i další výhody, třeba nulové poplatky za dálnici.

Hybridů do zásuvky, které mají emise pod 50 g CO2 na km, je v Česku přes dvě desítky. | Foto: Výrobci

Od dubna letošního roku si mohou majitelé „ekologických“ aut zažádat o novou registrační značku. Ministerstvo dopravy totiž začalo vydávat takzvanou Značku pro elektrická vozidla. Štítek v tomto případě začíná písmeny EV, aby nebylo pochyb o tom, že jde o auto do zásuvky.

Přes zavádějící označení ale není potřeba vlastnit elektromobil, aby měl majitel vozu na takovou registraci nárok. Může mít totiž i plug-in hybrid. Stačí jediné – aby v průměru vypustil do ovzduší méně než 50 gramů CO2 na kilometr.

To není pro výrobce až zas tak snadné. Tak nízké emise totiž znamenají, že auto musí v průměru spotřebovat méně než zhruba 2,2 litru paliva na 100 km. Po zavedení nového přísnějšího měřícího cyklu WLTP navíc vycházejí vozům horší hodnoty než dříve.

My jsme na českém trhu pátrali po plug-in hybridech, tedy autech kombinujících spalovací motor s elektromotorem a objemnějšími bateriemi, které je možné dobíjet ze zásuvky nebo z rychlonabíjecí stanice. Objevili jsme víc než dvě desítky aut, které se pro značku EV kvalifikují.

Možnost ujet na jedno nabití 50 a více kilometrů umožňuje takovým vozům dostat se se spotřebou velmi nízko. Nejúspornější model z našeho výběru je Hyundai Ioniq PHEV, který uvádí konzumaci benzinu jen 1,1 litru na 100 km a emise na úrovni 26 gramů CO2 na ujetý kilometr.

Ne vždy jsou ale úsporné plug-in hybridy malými vozy. Auta do zásuvky najdete převážně u luxusních značek Audi, BMW, Mercedes-Benz, Mini nebo Volvo. I proto se prodávají třeba jako velká SUV. Některá se do 50 gramů nekvalifikují, jiná ano – třeba i díky tomu, že v kombinaci s hybridním soustrojím používají dieselové motory. To je nejen případ Audi Q7 e-tron s motorem 3.0 TDI, ale i manažerského kombi Mercedes-Benz E 300 de.

Proč chtít na svém voze značku EV? Například v Praze s ní můžete parkovat zdarma na všech modrých zónách, což je pro řidiče jezdící ve městě velkou výhodou. Podobné úlevy mohou pak nabídnout i jiná města. Zřejmě přibude možnost jezdit ve vyhrazených jízdních pruzích nebo neplatit dálniční poplatky. Navíc je značka EV mezinárodní a tak lze výhody pro ekologická auta využívat i při cestách do zahraničí.

Podívejte se na přiloženou fotogalerii, kde si můžete prohlédnout všechny plug-in hybridní vozy, které se díky svým nízkým emisím kvalifikují na speciální registrační značku.