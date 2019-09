Auto s bohatou výbavou do divoké přírody se veřejnosti představí už v sobotu.

Peugeot Boxer 4x4 Concept | Foto: Peugeot

Obytných aut není nikdy dost. Své o tom ví i u Peugeotu. Francouzská automobilka se chystá na výstavě RVS ve francouzském městě Le Bourget v sobotu předvést svůj nejnovější koncept nazvaný Boxer 4x4. Auto je zaměřeno na nomády, kteří se chtějí dostat hlouběji do divoké přírody.

I proto je auto vybaveno pohonem všech kol. Systém ovladatelný tlačítky z kabiny však v základním režimu posílá sílu jen na přední kola. Pakliže ale dojde ke ztrátě trakce, připojí se do práce i zadní náprava. Automobilka „obytňák“ zvedla o 30 mm vpředu a o 50 mm vzadu. Auto sedí na pneumatikách BF Goodrich, které jsou do terénu ideální.

Na palubě má být až 10 metrů čtverečních obytného prostoru. Lidé mají k dispozici toaletu, kuchyňku a spací prostor. Kabina je ozdobená Alcantarou a podlaha vznikla z recyklovaného materiálu.

Na cestách v divočině se také majitelé jen tak neztratí. Navádět je bude navigační systém Alpine zabudovaný do palubní desky. Zařízení je prý natolik chytré, že auto nepošle do příliš úzkých uliček a vynechá i nízké podjezdy, kudy by zvýšená dodávka neprojela.

A co v cíli? Auto si s sebou veze luxusní elektrické horské kolo Peugeot eM02 Powertube. Dál se tak bude pokračovat jen v jedné stopě!